Grundstücke nicht wie gewohnt erreichbar

Teichwolframsdorf. Bauarbeiten in Teichwolframsdorf.

Zu Verkehrseinschränkungen wegen der Baumaßnahme Abwasserbeseitigung Steinberg in Teichwolframsdorf kommt es in der nächsten Woche. Im Bereich Steinberg wird ab Montag bis voraussichtlich 4. September der komplette Asphalt eingebaut, und zwar ab Einmündung Köhlergasse bis Einfahrt Lindenweg. Während dieser Zeit ist die Erreichbarkeit der Grundstücke eingeschränkt und nur in Abstimmung mit der Baufirma möglich. Dies betrifft auch den Zugang zur Gemeindeverwaltung. Die Beschilderung ist zu beachten.