Gute Jobs in der Provinz: Wachstumsmarkt ist Forsttechnik

Wenigenauma. Mit guten Arbeitsbedingungen und spannenden Jobs schreibt die Firme Matrak in Wenigenauma eine interessante Firmenstory. Das steckt dahinter.

Wenn jemand eine Firma ein Vierteljahrhundert betreibt, gibt es viel zu erzählen. Das trifft auch auf die Firma Matrak zu, die im Gewerbegebiet in Wenigenauma ihren Sitz hat. Chef und Gründer Arndt Oertel konnte sich am Freitag und Samstag über ein gelungenes Jubiläumsfest freuen.

Am Freitag hatte man große Kunden und Partner eingeladen und am Samstag öffnete man das Unternehmen für die breite Öffentlichkeit. Die Besucher trotzten dem regnerischen Wetter und kamen in Scharen. Im Festzelt spielten die „Wisentataler Blasmusikanten“ schmissige Lieder, die für Schunkeleinlagen und rhythmisches Klatschen beim Publikum sorgten. Ebenso gut kamen die Triptiser Tanzgarden an.

Firma im Landkreis Greiz: Von fünf auf 35 hoch spezialisierte Mitarbeiter gewachsen

Arndt Oertel begrüßte zum Fest aber nicht nur seine klassische Kundenklientel – Landwirte und Forstunternehmer, sondern es kamen auch zahlreiche Besucher aus den umliegenden Dörfern und Mitarbeiter von Landwirtschaftsbetrieben aus halb Ostthüringen. So galt es, zahlreiche Gespräche zu führen – nicht nur zur Spezialisierung des Unternehmens, der individuellen Ausstattung land- und forstwirtschaftlicher Fahrzeuge mit Kränen und Unterfahrschutz.

Energiekrise eröffnet ein neues, wachsendes Wirtschaftsfeld

„Relativ neu haben wir im Portfolio die Hackschnitzelproduktion mit einem speziellem Häcksler. das bieten wir als Lohnproduktion an – wir sägen und spalten und häckseln für alle interessierten Holzheizungsbesitzer. Das ist ein spannendes neues Wirtschaftsfeld – gerade wo über Energiepreise ja derzeit in großem Maß gesprochen wird“, betont der Matrak-Chef.

Dennoch bleibe der Handel von Landtechnik das Kern-Aufgabenfeld, das man vor einiger Zeit um das Tochterunternehmen LC Wenigenauma ergänzt habe. „In dieser Firma bündeln wir die Kompetenzen im Bereich der Ausstattung von Rinderställen. Melkroboter sind dabei ein Kerngeschäft geworden – wir waren der erster Anbieter Thüringens in diesem Segment“, erzählt Oertel von einem mittlerweile wichtigen Standbein der Weniganaumaer Unternehmens. So würden durch fachlich qualifizierte Kollegen Melkroboter eingebaut, in Betrieb genommen und gewartet – dabei sind nach oben kaum Grenzen gesetzt. Bis zu zwanzig Melkplätze haben die neuen vollautomatischen Roboter.

Laptop statt Schraubenschlüssel: Moderne Technik hält Einzug im Landkreis Greiz

Die Expansion hatte natürlich auch personelle Konsequenzen. „Gestartet sind wir damals mit fünf Mann, heute sind wir 35. Und wir bilden selbst aus – derzeit sind vier Lehrlinge als Land- und Baumaschinenmechatroniker bei uns – und was mich besonders stolz macht: Zwei von ihnen haben so gute Leistungen, dass sie vorzeitig auslernen“, sagt der Chef des Hauses, der Wert auf eine breite Ausbildung legt. Deshalb fließt auch die hochtechnologisierte Melkroboterinstallation in die Lehrinhalte ein. 16 Lehrlinge habe man in den letzten 25 Jahren ausgebildet – und diese seien überall gefragt, so dass es nicht immer gelinge, die jungen Leute zu halten. „Und das trotz flexibler Arbeitszeiten, überdurchschnittlicher Bezahlung, Dienstauto und -kleidung, Dienstlaptop und Kindergartenzuschuss“, zählt Oertel auf, was man als modernes Unternehmen seinen Leuten heutzutage bieten müsse. Das Team sei recht jung im Schnitt – mit 35 Jahren.

Die Besucher des Festes genossen am Samstag vor allem die Technik-Schau mit allerlei Großgeräten, konnten selbst einmal einen Valtra-Traktor fahren, dessen Cockpit an „Raumschiff Enterprise“ erinnerte, und sich über moderne Melk- und Stalltechnik informieren.