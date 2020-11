Gute Musik hat immer Einfluss

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die Welt ist voll von kuriosen Feiertagen. Am 11. November wird in den USA nicht nur der Tag des Eisbechers oder der Tag des Origami gefeiert, sondern auch der Tag des Heavy Metals. Das Datum wird auf einen Ausspruch des Gitarristen der fiktiven Band Spinal Tap im Film „This is Spinal Tap“, Nigel Tufnel (gespielt von Christopher Guest), zurückgeführt. Dort behauptet er, die Verstärker der Band würden nicht nur, wie üblich, bis zehn gehen, sondern bis 11 – das Datum 11.11 entstand. Wir sprachen mit dem Gitarristen und Sänger der Greizer Band FSP², Marcus Pömpner alias Pö, über den Tag.

Kannten Sie den Tag? Nein, bisher noch nicht. Aber ich finde ihn gut. Es überrascht mich aber nicht. Es gibt ja inzwischen für alles Mögliche einen Feiertag. Auch wenn FSP² keinen Metal sondern eher Punk spielen, hat das Genre dennoch Einfluss auf die Musik? Gute Musik hat immer einen Einfluss, auch wenn ich das schwer umschreiben kann. Es ist auf jeden Fall so, dass sich gerade die älteren Metalbands viele Gedanken um Liedaufbau und Melodien gemacht haben. Das hat viel mehr mit klassischer Musik zu tun, als beispielsweise die Popmusik im Radio. Hat die Corona-Krise auch FSP² beeinflusst? Natürlich, wie die meisten Bands. Wir haben deutlich weniger Konzerte als sonst gespielt und hatten viel weniger Möglichkeiten dazu. Ich will mir nicht vorstellen, wie es derzeit ist, Berufsmusiker zu sein. Vor allem, weil es schwer ist, an der Situation etwas zu ändern. ts