Gymnasium Zeulenroda mit Rotkohl, Brausepulver und Digitalem

Es war alles perfekt vorbereitet, die Türen waren weit geöffnet am Sonnabend. Wer etwas über das Friedrich-Schiller-Gymnasium wissen wollte, bekam Antworten. Besucher konnten normale Klassenzimmer sehen und solche, die themengerecht gestaltet wurden. So stachen im Englisch-Zimmer als erstes die amerikanische und die britische Flagge ins Auge.

Der Anblick überraschte seltsamerweise und stimmte traurig, hatte doch erst in der Nacht zuvor Großbritannien die Europäischen Union verlassen. Aber klar, die jungen Leute müssen in ihrem künftigen Leben englisch sprechen können. Brexit hin oder her.

Im Chemieraum warten die Besucher natürlich auf eine Explosion. Das sei das Fatale, sagte Chemielehrer Ben Rödel. Dabei gebe es so viel andere spannende Dinge. Er experimentiere mit den Schülern gern mit Haushaltsmitteln. Warum wird der Rotkohl erst rot beim Kochen, wo er doch in natura violett ist? „Der Essig machts“, sagt Rödel. Aber welche chemischen Reaktionen laufen ab? Und Element für Element wird analysiert - an Rotkohl in Essig.

Rödel ist erst seit August an der Schule. Ein Heimkehrer, nachdem er vier Jahre in Sachsen war. Er hat auch den Elftklässler Erik Torgau (16) dafür begeistert, am Tag der offenen Tür Aromastoffe in Reagenzgläsern herzustellen. Und so riecht er erkennbar Banane, ganz deutlich Birne und zaghaft Rum. Am Modell erklärt Erik die Elemente von Säure, Ester und Alkohol.

Der zehnjährige Carlo Göpel, der am liebsten Fußball spielt, lässt sich nun von Chemie begeistern. Dabei sei das nur Brausepulver, das er vermischt habe mit Wasser. Er rührt und blickt auf ein Tablet, in dem er den Temperaturverlauf durch sein Rühren beobachten kann. Seine Mutter, Kirsten Göpel, wünscht sich, dass Carlo auf das Gymnasium kommt. „Sein großer Bruder ist auch schon hier“, sagt sie.

Thomas Münnich, der Vater der neunjährigen Cosima aus Zeulenroda, kann im Biologiezimmer nicht an sich halten und probiert selbst aus. Verschiedene Präparate werden auf den Objekttisch des Mikroskops gelegt und begutachtet. Cosima will sie auch sehen.

Aus Hohenleuben ist Peter Schreiber gekommen. Seine Tochter Erika sei begeistert vom Gymnasium, sagt Schreiber. Er selbst wolle erstmal Informationen sammeln. Doch dazu muss er sich auch in die Aula begeben. Keine leichte Sache, wenn die Kinder gefesselt sind von den Angeboten. Schulleiter Thomas Müller hatte eine kurze Informationsrunde für Eltern anberaumt, um über die Angebote der Schule zu sprechen. Wie das ist mit dem Wählen der Fremdsprachen Englisch, Russisch, Französisch und Latein. Wenn eine Klasse nicht voll wird, können die Schüler in der neunten Klasse erneut wählen.

Das Gymnasium in Zeulenroda ist seit März vergangenen Jahres eine von 20 digitalen Pilotschulen in Thüringen. Im nächsten Schuljahr soll es eine iPad-Klasse geben, die mit Lehrprogrammen auf dem iPad unterrichtet wird. Über Fördermittel, beantragt vom Schulträger Landkreis Greiz, hat das Gymnasium schon einen iPad-Klassensatz erhalten und neue Messsensoren für Mathematik und Chemie.