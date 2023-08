Hähne krähen in Hohenleuben um die Wette

Hohenleuben. Am Sonntag, 27. August, findet das lautstarke Spektakel am und im Lindenhof in Hohenleuben statt.

Am Sonntag, 27. August, ist es wieder soweit: Die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins 1869 Hohenleuben laden alle Rassegeflügelzüchter und Hobbygeflügelhalter zum siebten Hähnewettkrähen nach Hohenleuben am und im „Lindenhof“ ein.

Teilnehmen kann jeder, der einen kleinen oder großen Hahn mitbringt und deren Tiere im Veterinäramt angezeigt sind. Es wird eine Startgebühr von drei Euro pro Hahn erhoben. Die Hähne, die am meisten Krähen in einer vorgegebenen Zeitspanne, werden ausgezeichnet. Gezählt wird von einer unabhängigen Jury. Die Hähne werden in Hohenleuben in zwei Wettkampfklassen eingeteilt: Einmal sind es die Zwerghähne und zum anderen die großen Hähne.

Los geht das hoffentlich lautstarke Spektakel um 10 Uhr. Erfahrungsgemäß wird es auch in diesem Jahr wieder möglich sein, dass sich die Züchter austauschen können. Es werden alle Teilnehmer gebeten, bis spätestens 9.30 Uhr an den Käfigen zu sein, damit sich auch die Tiere etwas beruhigen können.

Der Vorstand des Rassegeflügelzuchtvereins Hohenleuben nimmt Anmeldungen am Wettkampftag entgegen und hofft auf viele gefiederte Teilnehmer aus Hohenleuben und der gesamten Region.