Händler sind gefrustet: Sorgen um den Greizer Wochenmarkt

Greiz. Umsatzeinbußen und die Rückkehr auf den Marktplatz wurden jetzt thematisiert.

Als Dankeschön für die treuen Marktbesucher und -händler, die sich auch von Kälte nicht abschrecken lassen, hat Katrin Schiel von der Niederlassung Dresden der Deutschen Marktgilde am Freitag zu Tee und Weihnachtsgebäck auf den Wochenmarkt am Kirchplatz eingeladen. „Beim ,Tee-Stopp mit Gebäck’ sollen sich Kunden und Händler aufwärmen und miteinander ins Gespräch kommen“, erklärt Katrin Schiel.

Seit Januar 2021 betreut die Marktgilde den Greizer Wochenmarkt – in Krisenzeiten, wie Katrin Schiel betont. Neben der Corona-Problematik kam als Thema hinzu, dass der Markt ausweichen musste, vom Marktplatz, wo die Rathaus-Sanierung den Platz begrenzt, hin auf den Kirchplatz, der nicht ganz so zentral liegt und für Senioren oft schwieriger erreichbar ist. „Die Händler wollen zurück auf den Markt und sind unzufrieden. Während der Freitag gut läuft, wird der Dienstag nur noch von zwei, drei Händlern genutzt, statt von zwölf oder 13. Das minimiert Attraktivität und Umsätze“, so die Marktgilde-Vertreterin. Sie fordert von der Stadt ein Krisengespräch ein, weil der Markt in zwei Jahren sonst nicht mehr existent sei, was schon für die nahe Zukunft in sozialen Netzwerken kolportiert werde. Das sei Unsinn, aber: „Umso wichtiger ist es, den treuen Kunden und den tapferen Händlern mal Danke zu sagen“, so Katrin Schiel.