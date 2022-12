Hakenkreuz auf Hausfassade in Greiz geschmiert

Greiz. Unbekannte haben ein Hakenkreuz auf eine Hausfassade in Greiz geschmiert. Die Fassade des Mehrfamilienhauses ist mit Wachsmalstiften verunstaltet worden.

Mit Wachsmalstiften haben bislang unbekannte Täter am Freitag oder am Samstag ein Hakenkreuz an die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Greiz geschmiert.

Der 84-jährige Hausbesitzer konnte die Schmiererei mittlerweile wieder entfernen. Die Greizer Polizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03661/6210 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

