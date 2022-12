Meine Woche: Haltung bewahren in schweren Zeiten

Eine Lokaljournalistin braucht Rückgrat.

In dieser Woche haben wir unseren Chefredakteur der OTZ Jörg Riebartsch verabschiedet. Nun mag man meinen, dass bei so einer Veranstaltung die üblichen Lobhudeleien zu hören gewesen sind. Dem war nicht so. Zur Verabschiedung wurde zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Zur Sprache kam die Bedeutung des Lokaljournalismus für die Demokratie. „Grau, bitter, trostlos“ wäre die Welt ohne unabhängigen Lokaljournalismus, so formulierte es die Journalistin des Jahres 2021 Annette Binninger, Politikchefin der Sächsischen Zeitung. Aber man brauche als Lokaljournalist Rückgrat, sagte Publizist Christoph Schwennicke.

Dieses eine Wort begleitet mich seitdem. Ich brauche also Rückgrat für meine Arbeit, wenn Missstände aufgedeckt werden müssen, denn das ist die Aufgabe eines Journalisten. Dass sich Menschen, die sich dadurch diffamiert sehen, lauthals beschweren, ist keine Seltenheit.

Rückgrat. Es wabert und wabert im Hinterkopf. Sich im Job als Frau zu behaupten, ist auch im Jahr 2022 noch nicht einfach. Wenn ich vor zumeist männlichen Bürgermeistern und Entscheidungsträgern stehe und sie mir ihre Sicht der Dinge als die allein gültige verkaufen wollen, dann straffe ich die Schultern, spüre mein Rückgrat und besinne mich auf meinen Menschenverstand.

Dann wiederum begegne ich jenen Menschen, die voller Lebensenergie durchs Leben gehen und sich freuen, andere Menschen zu unterstützen, damit sich auch im ländlichen Raum etwas bewegt. Solche Menschen traf ich beim Unternehmertreffen des BNI Vogtland in Mylau. Bei diesen vor Energie strotzenden Unternehmern hatte ich das Gefühl, dass das Geschlecht tatsächlich keine Rolle mehr spielt und nur das gemeinsame Vorwärtskommen zählt. Und ich weiß: Dazu brauchen jene Rückgrat.