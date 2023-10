Andreas Schirneck tritt am Samstag in Hohenleuben auf.

Handgemachte Musik in Hohenleuben

Hohenleuben. Andreas Schirneck und Lothar Offa spielen im Bürgerhaus Hohenleuben.

Die Stadtbibliothek und der „Reußische Hof Verein“ laden ein: „Die lange Nacht des Folk“.

Andreas Schirneck und Lothar Offak spielen am kommenden Samstag, 21. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerhaus Hohenleuben „Reußischer Hof“. Nach über zehn Jahren sind die Thüringer Folk-Barden Andreas Schirneck und Lothar Offak aka „Lakewoodforest“ wieder gemeinsam auf Tour. Sie zelebrieren eine Hommage an die Großen des amerikanischen Folkrock.

Offak spielt Bod Dylan und zelebriert den Meister in Person. Im 2. Set singt Schirneck seine Favoriten von Neil Young. Im Finale stehen beide Musiker auf der Bühne und präsentieren die großen Hymnen ihrer Vorbilder von„Like a rolling ston“ bis „Rocking in the free world“. Die Show ist laut laut einer Ankündigung wie gewohnt von beiden Musikern live zu einhundert Prozent. red