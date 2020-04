Abriss in der Greizer Stavenhagenstraße.

Haus in Greiz wird abgerissen

Greiz. In der Greizer Stavenhagenstraße wird gegenwärtig ein seit Langem leerstehendes Haus abgerissen. Dabei handelt es sich um ein Nebengelass des Hauses „Friedensbrücke“ in der Greizer Neustadt. Viele kennen das Gebäude noch, denn zu DDR-Zeiten war in diesem Gebäude die Konditorei der HO (staatliche Handelsorganisation der DDR) untergebracht. Die frei werdende Fläche soll nach Auskunft des Hauseigentümers künftig für Parkmöglichkeiten genutzt werden.