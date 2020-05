Haus Kolin in Greiz feiert 35. Geburtstag

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Haus Kolin in Greiz feiert 35. Geburtstag

Das Haus Kolin der Greizer Senioren- und Pflegeheim gGmbH beging am Donnerstag das 35-jährige Bestehen der Einrichtung. Vor 35 Jahren wurde das Haus, damals als Neubau, eröffnet.

Bevor Mitarbeiterin Doreen Dietze mit ihrem Akkordeon und die Violinistin Susanne Rümpler von der Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach, die seit dem Ausbruch des Coronavirus die Arbeit im Haus unterstützt, die Bewohner in den Wohnbereichen zum Fest musikalisch erfreuten, gratulierten die Geschäftsführerin Ina Wasilkowski und der Greizer Bürgermeister, Alexander Schulze (parteilos), vor der Einrichtungen den Mitarbeitern und Bewohnern der Einrichtung zum Jubiläum. Natürlich unter Beibehaltung des geforderten Abstandes.

Heidrun Hentschel erhielt von Hausleiterin Kristin Fiedler einen Blumenstrauß der Geschäftsleitung. Die Pflegedienstleiterin versehe seit der Einweihung des Hauses Kolin ihren Dienst aufopferungsvoll und mit viel Freude in dieser Einrichtung. „In den zurückliegenden Jahren hat sich in unserem Haus viel getan. Vor allem seit dem Umbau im Jahr 2001 verfügen wir vorwiegend über Einbettzimmer und auch einige Zweibettzimmer, die jeweils mit Sanitärzellen ausgestattet sind. Vorher verbrachten die Bewohner auch in Drei- und sogar Vierbettzimmern ihren Lebensabend“, erklärte Heidrun Hentschel.

Roster werden auf das Zimmer gebracht

Über die kleine Gratulationskur vor dem Haus freute sich auch die mit 102 Jahren älteste Bewohnerin des Hauses, Emilie Kastl. Gegen Mittag wurde sogar der Rost angeschürt und jeder Bewohner bekam seine Roster auf das Zimmer gebracht, denn gemeinsames Feiern war aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht möglich.

Abschließend dankte die Hausleitung allen Mitarbeitern für ihre großartige Einsatzbereitschaft vor allem seit der Corona-Krise sowie allen Bewohnern und Angehörigen für ihr Verständnis bezüglich der für alle Beteiligten erschwerten Umstände, die dadurch derzeit auftreten.