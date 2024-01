Heft des IHK-Schülercolleges zur Berufswahl im Landkreis Greiz wird verteilt

Greiz/Zeulenroda-Triebes Praxisnahe Veranstaltungsangebote für eine leichtere Berufswahl werden derzeit von der IHK Ostthüringen an Schüler ausgegeben.

Druckfrisch ist das neue Programmheft des Schülercollege der IHK Ostthüringen für 2024 jetzt zu haben. Die Angebote helfen Schülern ab Klasse acht den passenden Beruf zu finden. Noch im Januar werden die Hefte an alle Ostthüringer Schulen verteilt. Das praxisnahe Angebot des IHK-Schülercollege umfasst über 100 organisierte Tagespraktika, über 20 Schülerseminare und vier Arbeitsgemeinschaften. Die Veranstaltungen finden ganzjährig in der schulfreien Zeit statt. Auch Lehrer finden speziell für sie konzipierte Fachthemen, um den Unterricht praxisnah gestalten zu können.

Tagespraktika erlauben eine Hineinschnuppern in Betriebe im Landkreis Greiz

In den Tagespraktika probieren die Schüler Berufe direkt in Ostthüringer Unternehmen aus. Im Mittelpunkt steht eine konkrete Projektaufgabe wie die Montage kleiner technischer Baugruppen, das Bearbeiten verschiedener Werkstoffe, die Prüfung von Geldscheinen auf Echtheit oder das Erleben von Schweißrobotern in Aktion. Technikbegeisterte Schüler können während mehrwöchiger Arbeitsgemeinschaften in Unternehmen die Welt der Technik hautnah erleben und gemeinsam an Projekten arbeiten, wie dem Bau eines Roboterfahrzeugs in der Robotik-AG, die samstags in Pößneck stattfindet.

Persönliche Kompetenzen erweitern, können Schüler in speziell entwickelten Seminaren wie Argumentationstraining, Grundlagenseminar MS Word oder einem Seminar zu Lernstrategien. Die Schulen haben zudem die Möglichkeit, Ausbildungsbotschafter und Experten für den Fachunterricht zu buchen. Unternehmen präsentieren so direkt in den Schulen gute Ausbildungschancen in der Region.

Schülercollege soll wegbegleiter für eine Berufsentscheidung im Landkreis Greiz sein

„Das IHK-Schülercollege ist seit vielen Jahren Wegbegleiter zur Berufsentscheidung. Die Vorteile einer Teilnahme liegen auf der Hand: Berufe an einem Tag in echten Unternehmen ausprobieren, direkten Kontakt zu Ansprechpartnern bekommen und mit einem IHK-Zertifikat die Bewerbungsunterlagen bereichern“, erklärt Kathrin Rössler, Sachgebietsleiterin Berufsorientierung in der IHK.

Das Programmheft erhalten alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 direkt von ihrer Schule. Es kann zudem bestellt werden per E-Mail (berufsorientierung@gera.ihk.de) oder unter 0365 / 8553419. Die Angebote im IHK-Schülercollege sind stets kostenfrei. Mehr dazu kann man online erfahren.