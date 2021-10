Heil sein und vertrauen

Gunnar Peukert, Pfarrer in Pöllwitz-Schönbach.

Gesund sein, heil sein, das ist ein Wunsch, den viele Menschen haben.

Innerlich und äußerlich heil sein, das ist etwas Schönes. Aber leider auch nicht selbstverständlich. Was nützt ein gesunder Körper, wenn das Innere schmerzt – und umgekehrt. Wen Sorgen bedrücken, wer krank ist, wessen Seele Brüche, Verletzungen und Kratzer hat, der freut sich vielleicht umso mehr, wenn ihm geholfen wird, wenn es ihm besser geht, wenn sein Körper, seine Seele Heilung erfahren.

Diesen Wunsch hat auch der Prophet Jeremia. Er bittet Gott: „Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen.“ Ein tiefes Vertrauen klingt aus seinen Worten.

Vielleicht fehlt uns heute etwas von diesem Vertrauen. Nicht nur das Vertrauen in Gott, sondern auch das Vertrauen in unsere Mitmenschen. Wem traue ich heute noch etwas Gutes zu? Von wem bin ich überzeugt, dass er es gut mit mir meint, dass er mein Bestes will?

Vielen Erfahrungen ist das Misstrauen näher als blindes Vertrauen, weil Enttäuschungen die Brüche und Verletzungen oft noch vertiefen. Vertrauen muss wachsen. Und es wächst da, wo ich spüre, dass es jemand gut mit mir meint.

Ich vertraue darauf, dass Gott mein Bestes will, dass er mich liebt und annimmt, wie ich bin, dass er es gut mit uns meint. Deshalb wünsche ich mir von ihm: „Heile du uns, Herr, so werden wir heil; hilf du uns, so ist uns geholfen.“

Heilung und Hilfe, das tut mir gut und vielleicht auch unserer zunehmend gespaltenen Gesellschaft. Heile du, Herr, und führe zusammen, wo Menschen Schmerz, Misstrauen und Trennendes erleben müssen, damit neues Vertrauen wachsen kann zu dir und zwischen uns Menschen.

Ich wünsche Ihnen ein behütetes und heilsames Wochenende.