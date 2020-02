Heiße Kufen auf kaltem Eis in Greiz

Nasenbär, Dracula, Prinzessin, Löwe und Einhorn trafen sich am Freitag auf dem Eis. Dazu gibt es nur einmal im Jahr die Möglichkeit: beim Kindereisfasching in der Eissporthalle der Park- und Schlossstadt.

Zum 20. Mal schon waren angehende, fertige und noch wacklige Schlittschuhläufer eingeladen. Dem Lockruf des Eises folgten viele, obwohl in Thüringen die Ferien schon zu Ende waren. Nicht alle waren im Kostüm erschienen. Meist hatten die Jungen auf die eigene Schönheit gesetzt und den Prinzen im Alltagslook gegeben. Aber bei den Mädchen war das ganz anders. Ein Tüllrock sieht schön aus, auch über einer dicken Skihose.

Und nützlich ist die Kleiderordnung sowieso, denn nicht wenige Hinterteile machten Bekanntschaft mit der Eisoberfläche. Aber immer kam jemand zu Hilfe, besonders den kleinen Unglücksraben. Zünftige Musik schallte aus den Lautsprechern und Spiele zogen an. Während die Umfahrung von Kegeln noch etwas verhaltenes Interesse fand, war das Hockeyspiel ein Magnet.

Auch der Tanzsportverein war mit von der Partie. Für das Programm war das Mode- und Showteam aus Greiz verantwortlich. Profis in dieser Sache, denn sie gestalten den Kindereisfasching schon seit 15 Jahren. Im Foyer der Eishalle schminkten die Eiskunstläuferinnen die Besucher ganz professionell. Das Schmetterlingsgesicht war trotz anderer Kostüme die bevorzugte Maske. Ein Schmetterling ward zwar nicht gesehen, dafür zwei Einhörner.

Lena Stöckert (l.) und Melissa Schäfer, die beiden Einhörner auf Schlittschuhen, beim Kindereisfasching in Greiz. Foto: Petra Lowe

Melissa Schäfer aus Greiz und Lena Stöckert aus Neumühle sind Freundinnen seit fünf Jahren, sehen sich nach einem Schulwechsel jetzt aber nicht mehr so oft. Dafür ist die Eisfläche in der Halle ein guter Treffpunkt, um die Freundschaft am Leben zu erhalten.

„Es ist bitter, wenn man sich lange nicht sehen kann“, sagt Lena. In diesem Jahr würden sie öfter zum Eislaufen gehen. Aber nicht trainieren. „Freestyle“, nennen sie beide das, was sie mit ihren Schlittschuhen tun. Und störte die beiden Eislaufkreativen das Gewusel um sie herum? „Das macht nichts, dass so viele hier sind“, sagte Lena und drehte mit ihrer Freundin Melissa noch ein paar Einhorn-Runden.