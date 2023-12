„Helfende Engel“ unterstützen Weihnachtsmann in Zeulenroda

Zeulenroda Die Weihnachtszeit ist die Zeit glänzender Kinderaugen. Bei sozial schwachen Familien klappt das nicht immer. Hier wurde geholfen.

Vor wenigen Tagen hatten die „Helfenden Engel“ in Zeulenroda ihren großen Auftritt. Kirsten Schlotzhauer und Nadine Pohler konnten in viele glückliche Kinderaugen schauen. „Nachdem wir letztes Jahr aufgrund der gestiegenen Inflation unsere Aktion leider nicht durchführen konnten, freuten wir uns dieses Jahr umso mehr auf viele Unterstützer für unsere Weihnachtsaktion“, so die „Helfenden Engel“.

Kirsten Schlotzhauer und Nadine Pohler sind die „Helfenden Engel“, die eine Spende von Heike Bergmann erhielten, die diese im Namen der IWA/Pro-Region-Wählervereinigung überbrachte. Foto: Privat / Schlotzhauer

Kinder aus sozialschwachen Familien und mit schweren Schicksalen profitieren

Nicht nur Kinder aus sozial schwachen Familien, sondern auch solche, die schwere Schicksalsschäge verkraften mussten, und auch Kinder, die sich trotz Schwierigkeiten in der Schule besonders viel Mühe geben, um ihre Noten zu verbessern, durften dieses Jahr ihre Wunschzettel bei den „Helfenden Engeln“ abgeben.

Viel Freude gab es bei den Kindern über ihre Geschenke. Foto: Privat / Schlotzhauer

„Durch ein sehr großes Geldgeschenk der Wählergemeinschaft IWA-Pro Region und vielen Privatpersonen war es uns in diesem Jahr möglich, auch größere Wünsche zu erfüllen. Hierfür möchten wir uns herzlich bedanken, ohne diese Spenden wäre dies nicht möglich“, ist Kirsten Schlotzauer im Namen der beschenkten Kinder überaus dankbar.