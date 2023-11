Herbstzeit ist Pfützenzeit. Deshalb sind sie so wichtig

Greiz. Wir laufen gedankenlos durch sie hindurch. Doch Pfützen erfüllen wichtige Funktionen für Mensch und Tier. Schwalben könnten ohne sie keine Nester bauen.

Mit Freuden in eine Pfütze zu springen, haben die meisten wahrscheinlich zuletzt in ihrer Kindheit gemacht. Inzwischen springen Kinder mit Matschhose und Gummistiefeln wonniglich in das schmutzige Nass. Noch immer haben Pfützen nicht an Anziehungskraft verloren.

Dabei ahnt niemand, was sich in einer Pfütze für ein spannendes Gewimmel von Lebewesen tummelt. Der Naturschutzbund (Nabu) Greiz hat für die Leser dieser Zeitung Wissenswertes über Pfützen zusammengestellt:

Die kleinsten aller Stillgewässer – die Pfützen – sind einzigartig und vergänglich. Im Alltag Erwachsener eher ein Ärgernis, sind sie jedoch nicht nur für Klein- und Kleinstlebewesen einer ganz speziellen Form von Flora und Fauna Lebensraum.

Pfützen sind nützlich und wichtig für Tiere

Warum gibt es Pfützen und wie entstehen sie? Im unebenen Gelände bilden sich immer an den gleichen Stellen Wasseransammlungen, weil die Untergründe eiszeitlich bedingt undurchlässiges Bodenmaterial wie zum Beispiel Lehm oder Fels enthalten. Auch menschengemacht durch schwere Fahrzeuge der Landwirtschaft, Forstfahrzeuge oder ähnlichem gibt es tiefe Furchen bei gleichzeitiger Verdichtung des Untergrundes. Weide- und größere Wildtiere erzeugen mittels Fußtritten Mulden mit Bodenverdichtung, in denen sich Wasser sammeln kann.

Ein Spatz badet in einer Pfütze. Durch das Wasser können die Vögel Schmutz entfernen. Foto: Monika Skolimowska / dpa

All diese Minigewässer haben wichtige ökologische Funktionen. Sie dienen als Tränken für Insekten, Vögel und Säugetiere, zur Abkühlung und Gefiedersäuberung vieler Vögel, auch für Eiablage-, Brutstätten und Wohnung für Insekten und Kleinkrebse. Insektenfresser wiederum finden hier Nahrung und größere und länger existierende Pfützen können für Amphibien wie Gelbbauchunken, Frösche oder ähnliches Wohnraum und Kinderstube sein. Selbst Ringelnattern nutzen solche Gewässer.

Schmetterlinge brauchen verschiedene Minerale, die sie aus Pfützen und Schlamm aufnehmen können. Die als Insektenhotels aufgestellten Brutstätten müssen die Insekten nach der Eiablage mit Material verschließen, wofür sie Schlamm und Lehm brauchen. Auch unsere Schwalben können nicht nisten, wenn sie kein solches Baumaterial von unbefestigten Wegen finden.

Pfützen sind auch für Menschen nützlich

Auch für Menschen sind Pfützen erstaunlich nützlich. Pfützen und partielle Überschwemmungen in Uferbereichen von Bächen und Flüssen helfen bei der Abkühlung des Mikroklimas, dem Hochwasserschutz und zur Grundwasserbildung. Letzteres, weil das Wasser gehalten wird und langsam in die Tiefe sickert.

Nicht zuletzt können sie Spielplätze für Kinder sein. Für aufmerksame Menschen sind sie Freudenspender als optische Schönheiten durch Spiegelungen von Sonne, Mond und Abendrot sowie Gebäuden, Bäumen oder Blüten.

Leider sind die Pfützen, die es auf natürlichen Untergründen noch gibt, oft durch Müll , Benzin oder Motoröl verschmutzt. Eine einzige Zigarettenkippe vergiftet ein Kleingewässer dauerhaft und das Gift dringt in den Boden ein.

„Freuen wir uns auf den Herbst mit seinen Pfützen und nehmen sie bewusster und positiver wahr. Sie sind in jeder Hinsicht eine Bereicherung“, sagt Undine Adler vom Nabu Greiz. „Vielleicht können auch in dem ein oder anderen Garten bewusst Schlammpfützen angelegt oder belassen werden. Jeder noch so kleine Beitrag zählt“, so die Naturschützerin.