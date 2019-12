Herrenhaus in Wolfersdorf wird saniert

Das Herrenhaus in Wolfersdorf soll saniert werden. Wie Bergas Bürgermeister Heinz-Peter Beyer (parteilos) sagt, wolle man so schnell wie möglich mit den Arbeiten beginnen. Wann der Startschuss fällt, sei allerdings unklar.

„Es muss etwas passieren“, sagt Beyer über das denkmalgeschützte Gebäude. Während außen die Fassade bröckelt, wird das Haus im Inneren modernen technischen Ansprüchen nicht mehr gerecht. „Zum Beispiel wird das gesamte Haus über eine Elektroheizung gewärmt“, so Beyer. Bereits bei einer Einwohnerversammlung im November hatte Beyer den Einwohnern des Bergaer Ortsteils angekündigt, dass das Herrenhaus auf Vordermann gebracht werden soll. Die Anwesenden nahmen es wohlwollend zur Kenntnis und forderten zugleich, dass auch im angrenzenden Park etwas passieren solle.

Umbau geht nurmit Fördermitteln

Das werde die Zeit mit sich bringen, sagt Bürgermeister Beyer. Nun gehe es erst einmal darum, in ein Förderprogramm für die Sanierung zu kommen. „Alleine sind wir mit der Baumaßnahme völlig überfordert, da die Kosten weit in den Millionenbereich gehen werden“, sagt er.

Ziel sei eine einhundertprozentige Förderung. Aber auch einen Eigenanteil von zehn Prozent könne sich Berga leisten, da sich in dem Herrenhaus die von der Arbeiterwohlfahrt betriebene Kindertagesstätte Pusteblume befindet. Und diese ist eine Pflichtaufgabe der Kommune und fällt daher nicht unter die strengen Haushaltsregeln, denen Berga gerade unterworfen ist.

Ein Hausfür den ganzen Ort

Beyer will klarstellen, dass die Sicherheit der Kindergartenkinder trotz des sanierungsbedürftigen Zustandes des Gebäudes jederzeit gewährleistet gewesen sei. „Es wurden immer die entsprechenden Reparaturen gemacht. Das Gebäude ist technisch in Ordnung, das wird auch regelmäßig überprüft“, so der Bürgermeister.

Unklar sei hingegen, ob die Kindertagesstätte während der Bauzeit im Herrenhaus bleiben kann. „Das wird sich dann zeigen“, sagt Beyer. Nach der Sanierung könnte sich die Einrichtung dann über beste Bedingungen freuen. „Und das ist wichtig, denn die Kindertagesstätte ist ausgelastet, was ja auch ein gutes Zeichen für den Ort ist“, so Beyer.

In die Bauplanung sollen indes auch andere Nutzer des Herrenhauses, etwa der Jugendclub, einbezogen werden. Denn das Herrenhaus solle auch nach der Sanierung den Wolfersdorfer Vereinen offenstehen.