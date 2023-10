Hier geht es rund am Wochenende zwischen Greiz und Zeulenroda

Das Reinhard Lakomy-Ensemble ist am Sonntag in der Vogtlandhalle Greiz zu Gast – ein wahres Fest für Familien, die ihren Kindern großartige Unterhaltung bieten wollen.

Ein wahres herbstliches Veranstaltungspotpourri bietet man zwischen Greiz und Zeulenroda an diesem Wochenende an. Am Freitag kann man im Greizer 10arium ab 19.30 Uhr das Duo Deen & Blumenstein mit Glamfolk erleben, während zeitgleich im Nitzschareuther Bauernmuseum ein sicher nostalgischer „Johnny Cash-Abend“ auf die Gäste wartet.

Am Samstag gibt es in der Vogtlandhalle Greiz den „Greizer Kindersachenbasar“ zwischen 10 und 14 Uhr. Um 14 Uhr kann man bei einer Schlossführung auf Entdeckertour durchs Obere Schloss Greiz gehen.

Am Winkelmannschen Haus in Triebes lockt am Samstag von 13 bis 15 Uhr die „Pflanzentauschbörse“ und beim Herbstfeuer in Hohenleuben ist ab 17 Uhr TikTok-Star Dr. Emkus zu Gast, bevor ab 19.30 Uhr die Schalmeien Neugernsdorf aufspielen.

Die Leistungs- und Fotoschau des Turnvereins Kleinreinsdorf steht am Samstag, ab 15 Uhr an, ab 20 Uhr musizieren die Kleinreinsdorfer Schalmeien im Gasthof „Zum Heiteren Blick“.

Erstmals seit Corona lädt der Förderverein der Vogtlandphilharmonie am Samstag, ab 19 Uhr, zum Orchesterball ein – ins Neuberinhaus in Reichenbach. Getanzt wird auch beim Königsball der Schützengesellschaft Triebes, ab 19 Uhr im Schützenhaus Triebes.

Zur Theaternacht wird am Samstag, um 19 Uhr, in die Bernsgrüner Kirche eingeladen. Gespielt wird das Jugendtheaterstück „Nathans Kinder“ durch die Evangelische Spielgemeinde Pausa.

Um 19.30 Uhr kann man eine besondere „Fußballstimme“ hören. Im 10arium Greiz liest Reporterlegende Werner Hansch aus seinem Buch „Einmal Hölle und zurück“.

Fans von Orgelklängen kommen in der Marienkirche Greiz beim Orgelkonzert mit Martin Hesse, am Samstag, um 19 Uhr, auf ihre Kosten.

Im Sommerpalais eröffnet am Wochenende die neue Kabinettsausstellung „Alte Meister – gestochen scharf“. Daneben kann man noch intensive Blicke in die Werkschau zu Barbara Henniger und in die Henry Büttner-Ausstellung werfen. Jeweils um 15 Uhr am Samstag und Sonntag beginnen die Einführungen in die neue Kabinett-Ausstellung.



Beste Familienunterhaltung gibt es am Sonntag, ab 15 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz. „Der Traumzauberbaum und Rosenhufs Liebesbrille“ mit dem Reinhard Lakomy-Ensemble geht in bekannt hochwertiger musikalischer Qualität über die Bühne.

Den musikalischen Abschluss des Wochenendes macht das Viva Kulturforum Kreuzkirche in Zeulenroda. In der Veranstaltungsstätte kann man alte Musik erleben – mit „The Forrest Of Perelin“. Los geht es 17 Uhr. Gespielt wird ein berauschender Mix aus Barockmusik und Folk, leidenschaftlicher Poesie und virtuosen Instrumentalstücken, höfische „Airs de cour“ und Kneipenmusik des 17. Jahrhunderts.