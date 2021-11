In Greiz wird Vorlesen groß geschrieben

Greiz. Die Bibliothek und die Ostthüringer Zeitung haben zahlreiche Einsendungen für die gemeinsame Leseaktion bekommen.

Im vorigen Jahr musste der bundesweite Vorlesetag pandemiebedingt ausfallen. Und auch in diesem Jahr kann er nicht wie gewohnt stattfinden. Es wird an diesem Freitag also keine Aktionen in Altenheimen und Kindergärten der Region, im Krankenhaus oder in der Vogtlandbahn geben.

Die Greizer Bibliothek und die Ostthüringer Zeitung wollten diesen Tag dennoch begehen – eben nur anders als gewohnt. Deshalb habe wir Sie gebeten, uns Bilder zu schicken, auf denen vorgelesen wird. Und wir waren überwältigt von der großen Resonanz. Dutzende Fotos haben uns erreicht. Danke dafür. Heute veröffentlichen wir die ersten, in den nächsten Tagen folgen weitere.

Schon die Kleinsten lieben Bücher

Unter anderem haben Sie uns Bilder geschickt, auf denen zu sehen ist, wie Eltern, Großeltern oder Verwandte vorlesen. Schön ist zu sehen, dass schon die Kleinsten vom geschriebenen Wort zu begeistern sind. Da gibt es Dreijährige, die ganz vernarrt sind in die Geschichten, die sie zu hören bekommen. Und Eltern kennen das: Sobald man sich verliest oder gar ein Wort weglässt, werden die Erwachsenen sofort darauf hingewiesen.

Seit Wochen auf den Tag vorbereitet

Ungewöhnlicher Zuhörer: Jonathan und Adriel lesen Alpaka „Herr Tumnus“ vor. Foto: Kirsten Klimsch

Gefreut haben wir uns auch darüber, dass beispielsweise am Greizer Ulf-Merbold-Gymnasium der Vorlesetag eine besondere Rolle spielt. So hat die Klasse 6c sich seit Wochen darauf vorbereitet. Gegenseitig haben sich die Schüler vorgelesen und dabei viele neue Bücher kennengelernt, schreibt uns ihr Deutschlehrer Stefan Klein.

Und er weist darauf hin, dass gerade jetzt in Corona-Zeiten gemeinsamer Unterricht in der Schule elementar ist. Pädagogen und Schüler seien für jede Stunde dankbar, die in Präsenz stattfinden kann.

Für das Foto sind die Jugendlichen in den Greizer Park gegangen. Vor dem Sommerpalais ist das Bild entstanden. Der Ausflug habe allen Spaß gemacht. „Wir haben uns auch um den Baum am Küchenhaus versammelt und vorgelesen beziehungsweise allein geschmökert“, schreibt uns Klein.

Preise für schönste Bilder

Für die drei schönsten Bilder gibt es übrigens je einen Gutschein, der im Greizer „Bücherwurm“ eingelöst werden kann.