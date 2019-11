Zeulenroda-Triebes. Laienschauspielgruppe „Fragezeichen“ aus Zeulenroda will in neuer Spielzeit für Lacher sorgen

„Hilfe meine Eltern ziehen bei mir ein“

Wenn Eltern sich in einer Ehekrise befinden, ist dies allein schon schlimm genug. Wenn sie aber dann noch vor der Tür ihrer Kinder stehen, um in deren Gemach einzuziehen, dann droht Chaos und Ungemach. „Hilfe meine Eltern ziehen bei mir ein“, eine Komödie in drei Akten von Erich Koch, ist das jüngste Stück mit welchem die Zeulenrodaer Laienspielgruppe „Fragezeichen“ in die neue Spielzeit starten wird.

Seit Anfang Oktober befinden sich die passionierten Laienschauspieler im Probenmodus. Zweimal in der Woche trifft man sich nicht nur um die Texte zu lernen, sondern auch um Gestik und Mimik weiter zu verinnerlichen. Der ungebrochene Erfolg dessen „Fragezeichen“ sich seit seiner Gründung erfreut, ist Ansporn und Verpflichtung zugleich. Dies soll auch in der nunmehr 24. Spielzeit so bleiben.

„Es macht großen Spaß und alle sind mit großer Begeisterung dabei“, zeigt sich Heidi Gerber von der Stimmung in der Truppe begeistert. Die Premiere ist für den Freitag, den 13. März, im Turnerheim zu Weißendorf geplant. Freitag der 13.? Für die Verantwortlichen keinesfalls ein schlechtes Omen. „Wie vor jeder Premiere wird eine gewisse Anspannung vorherrschen – mehr nicht, für uns eher Ansporn noch mehr positive Energie von der Bühne zu schicken“, äußerte sich Theo Gerber, der erstmals federführend für die Regie sein wird. Das Stück wird mit Sicherheit einige Überraschungen für die Zuhörerschar bereithalten. Schließlich spielt das Stück doch ziemlich nah am realen Leben. Parallelen nicht ausgeschlossen.

Tickets können ab sofort bei den Mitgliedern der Laienspielgruppe oder bei Familie Fleischer unter Telefon 036628/ 60768 bestellt werden. Karten welche gekauft oder bestellt wurden sind vom Umtausch ausgeschlossen.



Termine: Freitag, 3. März, 20 Uhr; Samstag, 14. März, 16 und 20 Uhr; Sonntag, 15. März, 17.00 Uhr; Freitag, 20. März, 20 Uhr; Samstag, 21. März, 16 und 20 Uhr; Sonntag, 22. März, 17 Uhr; Freitag, 27. März 20 Uhr; Samstag, 28. März,16 und 20 Uhr