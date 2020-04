Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilfe zur Selbsthilfe

Vor zwei Wochen lernte ich Heike Lätzsch vom Verein Leben und Lernen in Kenia kennen. Ihr Engagement für Kinder in Nakuru imponierte mir. Ich erzählte Ihnen, den OTZ-Lesern, von ihr, den Kindern und dem Verein. Doch ich war skeptisch, ob der Ruf nach Unterstützung für die fern von uns lebenden Kinder gehört würde. Zu Unrecht, wie sich herausstellte. Insgesamt seien etwa 1000 Euro Spenden eingegangen, schrieb Heike Lätzsch jetzt. Zumeist seien die Spenden von Leuten gekommen, die die Familie Lätzsch zwar kennen, aber ohne den Artikel nicht vom Verein erfahren hätten. „Zwei oder drei ganz fremde Leute waren auch dabei“, schrieb Frau Lätzsch. Ohne Spenden, Unterstützung und Sponsoring bliebe vieles unmöglich. Also denken wir an die, denen das Geben für den Verein - ob Sport, Astronomie oder Hilfe für andere - eine Herzensangelegenheit ist. So mancher Betrieb wird es schwer haben, seine jahrelange Vereinsunterstützung aufrecht zu erhalten. Wirtschaftliche Schwierigkeiten werden zunehmen in der Corona-Krise. Da sollten wir denen helfen, die Vereinen helfen. Kaufen wir in hiesigen Geschäften ein, geben wir den Druckauftrag nicht ins Internet sondern an eine Agentur in der Stadt, bevorzugen wir Qualitätsarbeit aus Greiz und trinken Bier aus der Heimat. Das hilft indirekt, da haben die Greizer Fußballer völlig recht. Und wenn wir helfen, ist den Betrieben geholfen, ist den Vereinen geholfen und ist uns geholfen. Eine Hilfe zur Selbsthilfe.

