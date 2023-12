Greiz Mit Hilfsgütern will man schwerkranke Kinder und ihre Familien unterstützen. Was man noch braucht und wo es abgegeben werden kann.

Die Vorbereitungen für die nächste Tour des Hilfstransports Greiz-Brest laufen auf Hochtouren. Seit Jahrzehnten unterstützt der Verein schwerkranke Kinder und ihre Familien, die bis heute unter den Nachwirkungen der Tschernobyl-Katastrophe von 1986 leiden. Nun will man am 8. Januar wieder aufbrechen.

Man sei in der glücklichen Lage, dass zahlreiche helfende Hände an der Seite des Vereins stünden, schreibt der Verein: „Wir haben bisher schon reichlich Unterstützung bekommen“, freut er sich und nennt Geldspenden von Firmen, Vereinen und Privatpersonen, kostenfrei zur Verfügung gestellte Transportfahrzeuge, die Geschenke-Sammelaktion der Krankenkasse DRK-Gesundheit, die Spenden vom ökumenischen Martinsfest in Greiz und „viele kleinere Aktionen sowie Sachspenden von Spielzeug bis zum Kleiderschrank“ als Beispiel. „Wir und besonders die Kinder, denen unsere Hilfen zugutekommen, sind für jede Unterstützung sehr dankbar. Es ist in diesen Zeiten nicht selbstverständlich.“

Was der Hilfstransport noch braucht

Doch es wird noch Hilfe benötigt, so die Vereinsmitglieder: „Oftmals taucht die Frage auf ‚Wo kann ich helfen?‘ oder ‚Was wird gebraucht?‘.“ Das seien einige Dinge, alle aber nicht groß, sondern vielmehr Kleinigkeiten, für die die Menschen aber umso dankbarer seien.

Zahnbürsten, Zahncreme, Seifen, Duschgel oder andere Hygieneartikel zum Beispiel, Marmelade, Schokocreme, haltbare Wurstkonserven, Kaffee, Kakao, Tee und natürlich vielleicht auch ein paar Süßigkeiten oder Kekse zum Naschen für die Kinder. „Auch Nudeln oder Reis werden gerne genommen.“

Dazu kommen Dinge wie Waschmittel (flüssig oder Pulver), Spül- und Reinigungsmittel, Malsachen, Bastelmaterial und kleine Spielsachen. Für die Schule würden Zeichenblöcke, linierte und karierte Blöcke, Pinsel, Stifte in allen Varianten, Lineale und so weiter täglich gebraucht. „Auch da können wir unterstützen, da sich nicht jede Familie diese Materialien selbst leisten kann.“

Jeder kleine Betrag hilft

„Es werden keine großen Ansprüche gestellt und man kann schon mit einem kleinen Betrag eine große Hilfe leisten oder kleine Kinderaugen zum Strahlen bringen“, hofft der Verein wieder auf die Unterstützung der Greizer und aller anderen Helfer. Und natürlich freue man sich immer über Geldspenden, die bei der Finanzierung der nach wie vor dringend benötigten Hilfstransporte helfen.

Wer für eines der Kinder oder ihre Familien ein persönliches Weihnachtspaket gepackt hat, kann es bei einer Sonderannahme am Freitag, 29. Dezember, zwischen 15 und 17 Uhr im Lager in der Oßwaldstraße abgeben. Alles andere kann immer am zweiten Samstag im Monat, das nächste Mal also am 13. Januar, von 9 bis 12 Uhr dorthin gebracht werden, wobei die Organisatoren darum bitten, bei sperrigen Gegenständen wie Möbeln vorher Kontakt aufzunehmen.

Mehr Informationen und die Daten des Spendenkontos gibt es auf der Internetseite des Vereins.