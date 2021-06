Hilfstransport Greiz-Brest ist wieder zurück

Greiz/Brest. Trotz 32-stündiger Grenzkontrolle kommen die Vereinsmitglieder glücklich zurück. Nun wollen sie aber noch einmal über Sachspenden nachdenken.

Der Hilfstransport Greiz-Brest, der seit vielen Jahren mit seinen Hilfstransporten schwerkranke Kinder und ihre Eltern nach der Tschernobyl-Katastrophe von 1986 unterstützt, ist auch von seiner jüngsten Tour wieder glücklich zurückkehrt. Das schreibt der Vereinsvorsitzende Ulrich Jetschke in einer Mitteilung.

Alles begann erfreulich, wie Jetschke mitteilt. Fast in letzter Minute musste noch ein Klein-LKW geordert werden, um alle wertvollen Dinge transportieren zu können. Möglich wurde dieses fünfte Fahrzeug dank der vielen Geldspenden, die den Verein erreicht hatten.

Doch: „Uns war klar, dass es eine schwierige Reise werden würde, und unsere Vorahnung bestätigte sich“, schreibt der Vereinsvorsitzende. Erst nach 18-stündiger Fahrt und 32 Stunden in der Grenzabfertigung habe man erschöpft am frühen Vormittag die belarussische Stadt Brest erreicht.

Doch mehr als ein paar Stunden Ruhe waren nicht möglich: In den Lagern der beiden Vereine „Kinder in Not“ sowie beim Verein „Besondere Kindheit“ musste alles entladen werden. Darunter waren beispielsweise viele wertvolle Polstermöbel, Fahrräder, Schränke, medizinische Hilfsmittel, zwei Elektrorollstühle und ein Pflegerollstuhl für Dmitri Kalischtschewitsch. Letzteren übergab Matthias Probst vom Sanitätshaus Kreuzer, welches ihn auch zu zwei Dritteln gesponsert hatte.

Liebevoll gepackte Pakete

Über die beiden Elektrorollstühle – einen hatte André Trapp von der Gesellschaft für Umwelt und Strahlenschutz Rostock gespendet – freuten sich Angelina Nogatsch sowie Anastasia Jaromitsch.

Dazu kamen liebevoll gepackte Patenpakete sowie noch einmal extra zwei Pakete für jedes Kind, welche die Vereinsfrauen in Greiz wiederum mit allerlei gespendeten Dingen füllen konnten: Süßigkeiten von Rewe, Goldmännchen-Tees, Shampoo von Epicos Zeulenroda sowie viele haltbare Lebensmittel von Juliane Sommerfeld, Annelie Schänderlein und den vielen anderen Vereinsunterstützern.

Wie wichtig die Arbeit des Vereins heute immer noch ist, zeigte sich dann bei den verschiedenen Besuchen bei den Familien. So berichtet Jetschke etwa vom einem Besuch in der Stadt Drogodschin, wo eine Frau mit fünf Kindern in einem sehr alten Haus lebt. Die jüngste Tochter ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt.

Immer wieder hätten die Menschen vor Ort betont, dass die Vereinsarbeit mehr als nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sei. Viele Leute hätten den Mitgliedern Mut zugesprochen, mit ihrer Arbeit weiterzumachen und hätten sich gefreut, dass es überhaupt noch Menschen gebe, die kämen, um zu helfen.

Situation überdenken

Und tatsächlich müssten die Mitglieder vom Hilfstransport Greiz-Brest sich mit der neuen Situation auseinandersetzen. Was Familienpatenschaften oder Geldspenden betreffe, solle es keine Änderung geben, neu überdenken müsse man aber die Lieferung der materiellen Hilfsgüter. Bis September oder Oktober wolle man sich entscheiden und bittet bis dahin, keine weiteren Hilfsgüter abzugeben.

Jetschke richtet seinen Dank an alle Menschen der Region, die Patenfamilien, den Sach- und Geldgebern, den Hauptsponsoren und der Stadtverwaltung für die Lagernutzung sowie Michaela Lütche, René Wehlage und die Beiersdorfer Gruppe für ihre Arbeit sowie Gerhard Jalowski für seine guten Worte für die Fahrt.