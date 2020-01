Hilfstransport startet aus Greiz nach Brest

Der Hilfstransport Greiz-Brest rollt wieder. Am Sonnabendvormittag machten sich ein Teil der Vereinsmitglieder vom Autohaus Schweiger in Kurtschau aus auf die stundenlange Fahrt in Richtung Weißrussland, wo schon schwerkranke Kinder mit ihren Familien auf die Hilfsgüter und gespendeten Weihnachtsgeschenke warten.

Rund 1000 Kilometer liegen beziehungsweise lagen nun vor den Vereinsmitgliedern, die mit sieben vollbepackten Transportern und Autos mit Anhängern vom Platz rollten. Geplant war die Ankunft in Weißrussland am Sonntagnachmittag, am 10. Januar will man sich wieder auf den Rückweg machen.

Unterstützung für den Transport kam nicht nur vom Autohaus, das für die Fahrer auch noch ein großes Frühstück vorbereitet hatte und zudem seit Jahren immer wieder aushilft. Viele Helfer, Spender und Sponsoren hätten den Verein in diesem Jahr wieder unterstützt, freute sich der Vorsitzende Ulrich Jetschke. Dafür müsse man immer wieder einen großen Dank sagen. So hatte beispielsweise der Rewe-Markt Schott aus Greiz erneut große Mengen Schokolade für die Kinder gespendet, die Kunden der Krankenkasse DAK in Greiz hatten für sie Weihnachtspakete gepackt.

Hilfe kam in diesem Jahr aber auch aus einer unerwarteten Richtung, wie Jetschke erzählte. Denn kurz bevor die Reise eigentlich starten sollte, gab es noch einmal Probleme mit den Fahrzeugpapieren eines Transporters. Dieser war in Meiningen zugelassen, weswegen sich schließlich sogar die Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU), und ihre Meininger Kollegin, Peggy Greiser (parteilos), der Sache angenommen hätten – am Ende mit Erfolg. Deswegen müsse man auch ihnen in diesem Jahr einen großen Dank sagen.

Die Hilfsgüter und Geschenke sind für Kinder bestimmt, die noch heute unter den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe leiden. Selbst Jahrzehnte nach dem Unglück kommt es zu Fehlbildungen und zu vielen Krebserkrankungen. Vor allem Weißrussland und die Region Brest ist von diesen Nachwirkungen des radioaktiven Niederschlags betroffen.