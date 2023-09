Hilfstransport zwischen Greiz und Belarus soll weiter rollen

Greiz. Auch wenn die Lage in Brest unsicher ist, soll es im Januar wieder losgehen. Was benötigt wird.

Es sind herausfordernde Zeiten für den Hilfstransport Greiz-Brest. Seine Mitglieder verfolgen derzeit aufmerksam jede Wendung in Russland, der Ukraine und Belarus/Weißrussland, wohin schon seit Jahrzehnten mehrfach jährlich die dringend benötigten Transporte für Kinder reisen, die bis heute unter den Nachwirkungen der Tschernobyl-Katastrophe leiden. Das gilt umso mehr, seitdem Anfang September Russland, Belarus und andere Staaten in der Region Brest ein großes Militärmanöver abgehalten haben.

Derzeit gehe man davon aus, dass man als humanitäre Hilfe trotz der Weltlage weiter der Arbeit nachgehen könne, sagt Vorsitzender Ulrich Jetschke, auch wenn man die Situation im Blick behalte und hoffe, dass nichts passiere. Denn bei einem Zwischenfall könnte das die Vereinsarbeit unmöglich machen, ein Maßnahmeplan zwischen Litauen und Polen sieht dann die Schließung der Grenzen für alle vor.

Mobiles Beatmungsgerät dringend gesucht

Dass es soweit kommt, hoffen die Greizer natürlich nicht und planen schon für den Weihnachtstransport, der im Januar wieder mit elf bis zwölf Fahrzeugen starten soll. Derzeit ist man dafür noch auf der Suche nach technischen Geräten wie Spül- oder Waschmaschinen, Verbandsmaterial und kleineren Möbeln – größere sind bereits genug vorhanden. Ganz akut wird ein mobiles Beatmungsgerät gebraucht, aber auch Fahrräder, Rollstühle oder finanzielle Unterstützung in Form von Spenden „nehmen wir immer gern“, sagt Jetschke. Entgegen genommen werden die Sachen am zweiten Samstag im Monat zwischen 9 und 12 Uhr – das nächste Mal also am 14. Oktober – und dienstags zwischen 15 bis 17 Uhr im Lager in der Greizer Oßwaldstraße.

Gerade weil die Lage immer komplizierter wird, sind die rund 50 Vereinsmitglieder dankbar, dass sie Hilfe aus den unterschiedlichsten Richtungen bekommen. Jüngst beispielsweise von Christian Tischendorf, Geschäftsführer von Tischendorf – die Medienpartner. Er nahm es auf sich, endlich einmal die längst veralteten Flyer zu erneuern, die an Menschen ausgegeben werden, die sich für die Arbeit des Vereins interessieren. Das alles machte er unentgeltlich, „wofür wir ganz großen Dank sagen müssen“, ist der Vereinsvorsitzende glücklich.

Zahlreiche Sponsoren machen die Hilfe möglich

Daneben gibt es eine ganze Reihe von „Hauptsponsoren“, die die Hilfstransporte möglich machen. Die Orcom-Holding um Jens Geißler beispielsweise oder das Teppichparadies, das Autohaus Schweiger, Starke Möbeltransporte, Jetschkes Schwester Uta, GSS Nutzfahrzeuge, Rewe Schott und einige mehr. Auch der Stadt Greiz ist man dankbar, dass man das Lager in der Oßwaldstraße nun schon seit mehr als 20 Jahren nutzen kann.