Historische Bestände einbetoniert: Greizer Kantor kritisiert Pläne für das Marstall-Center

So soll das Marstall Center in Greiz aussehen.

Der ehemalige Greizer Kantor und jetzige Frauenkirchenkantor, Matthias Grünert, kritisiert die Pläne für das Marstall-Center scharf. Schon den Namen findet er ein „grauenhaftes Wort“. Seine größte Sorge ist jedoch, dass die historischen Bestände des ehemaligen Marstalls einbetoniert werden. Das geplante Center beherberge „einschlägige Discounter, die ohnehin einige wenige hundert Meter weiter entfernt in ähnlicher Form mit einem großen Sortiment aufwarten.“

Schockiert ist er darüber, dass das neue Einkaufszentrum „nur einen Steinwurf entfernt von einem der bedeutendsten klassizistischen Gebäude-Ensembles Deutschlands (bestehend aus Stadtkirche und Schloss samt malerischer Innenstadtbebauung und erholsamer Parkflächen) gebaut werden“ soll, schreibt er in einem offenen Brief, den er Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) schickte. Das geplante Gebäude käme einer billigen Visitenkarte gleich, kritisiert Grünert. „Sicher hat ein Investor großes Interesse an einer möglichst attraktiven Rendite, doch geht das auch auf andere Weise“, ist er überzeugt.

Es brauche ein profiliertes Sortiment

Eine Innenstadt soll nicht zum Gewerbegebiet werden, schon gar nicht die Greizer, findet der ehemalige Stadtkantor, der seine Zeit in der Park- und Schlossstadt sehr genossen habe und noch heute von Greiz schwärme. Er bittet den Stadtrat, das Vorhaben in dieser Form zu verhindern. Er schließt sich den Greizern an, die sich gegen das Projekt stemmen und sogar eine Petition dagegen gestartet haben. Die historische Bausubstanz müsse erhalten und stilgerecht ergänzt werden.

Vielfältige Angebote wie Cafés, Restaurants, kulturelle Begegnungsstätten, Manufakturen und Geschäfte mit einem profilierten Sortiment brauche es, damit Greiz seinen Reiz behalte. Discounter indes würden nicht dazu beitragen. „Bitte handeln Sie besonnen. Das wünsche ich von Herzen und spreche mit meinem Herzensanliegen vor allem auch als Kurator der Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden zu Ihnen“, so der Appell von Matthias Grünert.