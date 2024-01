Die Zeit der Kleintier- und Geflügelschauen läuft gerade auf Hochtouren. Immer zwischen Oktober und März zeigen die Züchter ihre Tiere, die von Profis bewertet werden.

Bei vielen Geflügelschauen im Landkreis Greiz im Einsatz

Wenn Knut Köhler in seinem weißen Kittel durch die Gänge der örtlichen Geflügelschauen schreitet, haben die Tauben- und Hühnerzüchter diesen einen Blick. Es ist der Blick, den man aus den Schul- oder Studienprüfungen kennt, wenn der betagte Prüfer in den Raum kommt und man als Prüfling zwischen Aufregung, Mut und purer Panik schwankt. Neugierige Blicke der Geflügelbesitzer verfolgen den 76-Jährigen, der aus der Nähe von Zeitz kommt und in der Region um Greiz regelmäßig Hühner und Tauben begutachtet. Dabei entgeht seinem prüfenden Auge keine falsch gefärbte Feder im Gefieder der Tiere.

„Hier handelt es sich um Amrock-Hühner. Die Hennen sind eher dunkel, Hähne haben doppelte weiße Streifenstärke und wirken dadurch ein wenig heller“, sorgt er in der Erklärung seiner Bewertungskriterien für die Basics des Verständnisses von Geflügelzucht. Doch wie wird man nun Geflügel-Bewerter und worauf achten die Preisrichter ganz besonders?

Drei Jahre Lehrzeit, bevor am selbst zum Bewerter wird

Zuerst einmal müsse man generell ein Interesse haben am Geflügel – was über den Nutzeffekt von Eierlegen und Fleischkonsum hinausgehe, grinst der Bewerter, wird aber augenblicklich wieder ernst. Man sei schon zu DDR-Zeiten im Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter (VKSK) straff organisiert gewesen. Heute gehe das Ganze ein wenig anders vonstatten. Man müsse sich bei der Preisrichtervereinigung des jeweiligen Bundeslandes bewerben und nach einem positiv verlaufenen Aufnahmegespräch habe man eine dreijährige Ausbildungszeit zu absolvieren. „Im ersten Jahr ist man Schreiber und lernt die ganzen Bewertungstechniken und muss Rassenkenntnisse erlangen. Und man muss erlernen, wie man die Tiere anfasst und bewertet. Dazu muss man die gängigen Standardwerke zur Bewertung von Geflügel mal gelesen haben“, erzählt Köhler. Am Ende sei es immer aber auch ein bisschen individueller Geschmack, der mit in die Wertung einfließe.

Bei den Geflügelbewertungen der Schauen im Landkreis Greiz sind verschiedene Kriterien zu beachten

Er selbst ist seit 2005 – also fast schon zwanzig Jahre lang – als Preisrichter in ganz Mitteldeutschland unterwegs. Das „Chef-Gen“ hat Köhler aus seiner früheren Arbeit mitgebracht: Er war Geschäftsführer einer erdölverarbeitenden Firma in seiner Heimatstadt.

„Eigentlich habe ich erst recht spät angefangen mit dem Bewerten der Tiere, deren Wuchs, ihre Gepflegtheit und Färbung natürlich die augenfälligsten Kriterien sind. Lange Jahre habe ich aber selbst als Vorsitzender in einem Kleintier-Zuchtverein in Sachsen-Anhalt das Vereinsleben gepflegt“, erzählt Knut Köhler aus seiner eigenen Historie, bevor er die schwarz-weißen Federlinien der Amrock-Rassehühner, die einst in den USA gezüchtet wurden, noch einmal ganz genau inspiziert.