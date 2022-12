Hoch auf dem hölzernen Pferd: Nikolausturnier der Voltigierer in Pahren

Zeulenroda-Triebes. Nach drei Jahren Zwangspause durch Corona konnte der JPSV Pahren endlich wieder die beliebte Veranstaltung in der Sport- und Freizeithalle in Triebes ausrichten.

Der JPSV Pahren richtete in diesem Jahr das beliebte Nikolausturnier der Voltigierer aus. Über 150 Voltigierer aus elf Vereinen trafen sich dazu in der Sport- und Freizeithalle in Triebes. Den ganzen Tag über gab es ein geschäftiges Treiben.

Mädchen und Jungen in verschiedenen Altersklassen zeigten ihr Können auf dem Holzpferd. Die jüngste Starterin war gerade 4 Jahre alt und kam vom gastgebenden Verein aus Pahren. Das Besondere bei diesem Turnier ist, dass nur Küren geturnt werden. Die ausgewählten Themen werden in bunten Kostümen gezeigt. Dabei sollen Musik, Kostüme und Gestaltung auf und neben dem Holzpferd dem Thema entsprechen. Deshalb gibt es neben dem Wertungsrichter für das Voltigieren auch einen extra Richter für die Kostüme der Teilnehmer.

Gastgeber stellen die meisten Starter

Mit 30 Startern war der JPSV Pahren einer der am stärksten vertretenen Vereine. Die Jüngsten aus Pahren turnten bei den Bambinis als Einzelstarter. Für Melina Köhler (4 Jahre) und Marietta Süß war das eine sehr aufregende Premiere.

In der nächsten Altersklasse zeigte Mariko Schwarz eine sehr schöne Einzelkür, die mit einer guten Wertung belohnt wurde.

Bei den Gruppen der Altersklasse 2010 und jünger starteten Lina Hoppert, Emilia Böttcher, Mathilda Süß, Neele Muck, Frieda Heuschkel und Lene Daßler als „Pahren 3“ sowie Christoph Groß, Lena Wagner, Estelle Klampt, Helena Kaufmann, Mariko Schwarz, Mia Daßler und Marietta Süß als „Pahren 4“ mit gutem Erfolg und belegten vordere Plätze. Auch die Doppelturner Felicitas Lutz/Lena Wagner, Marietta Süß/Neele Muck, Frieda Heuschkel/Lene Daßler und Emilia Böttcher/Lina Hoppert konnten sich in einem großen Starterfeld gute Plätze erturnen.

Routiniers im Doppel sorgen für Überraschung

Der Nachmittag gehörte dann den großen Turnern. Zuerst gingen hier die Doppel an den Start. Josephine Sturm/Rosalie Weber und Lina Daßler/Olivia Weber zeigten fantasievoll und witzig gestaltete Küren. Eine Überraschung war das Doppel Marlen Hohmuth und Jaqueline Schwalbe. Die beiden Routiniers zeigten, dass sie nichts verlernt haben und mussten sich nur Lara Biedermann und Mia Wetzel geschlagen geben, die diese Prüfung mit der Traumnote 9,01 gewannen. Mia Wetzel konnte auch bei den Einzelstartern überzeugen und siegte mit einem sicheren Vorsprung. Über einen verdienten dritten Platz durfte sich Mora Barthold freuen.

Als Höhepunkt gingen dann die großen Gruppen an den Start. Für den JPSV turnte hier Pahren 2 mit Josephine Sturm, Olivia Weber, Rosalie Weber, Lina Daßler und Felicitas Lutz, die als „Die Prinzen“ überzeugten. Den Abschluss bildete Pahren 1 mit Hanna Glaßmann, Toni Knoche, Lara Biedermann, Mia Wetzel, Alina Grieser, Mora Barthold, Amy Thoß und Aline Burger. Sie wussten die Zuschauer und Richter mit der Entführung in das „Ice Age“ so zu überzeugen, das sie dafür mit dem ersten Platz belohnt wurden. Es war für alle Teilnehmer ein aufregender und schöner Saisonausklang und man hofft, sich im kommenden Jahr wieder zum fairen und sportlichen Wettkampf in Zeulenroda-Triebes zu treffen.