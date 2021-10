Hochbeete für zwei Kindergärten im Landkreis Greiz

Hochbeete wie dieses werden im Frühjahr in Waltersdorf und Triebes angelegt.

Waltersdorf/Triebes. In Waltersdorf und Triebes können sich die Kleinen freuen.

Nachdem die Volksbank Vogtland-Saale-Orla auch in dieser Zeitung Kindergärten dazu aufgerufen hatte, beim Wettbewerb um ein Hochbeet mitzumachen, stehen nun die Gewinner fest, teilt die Bank mit. Zwei davon kommen aus der Region.

Beworben um die Hochbeete im Wert von jeweils 439 Euro hatten sich laut Volksbank insgesamt 27 Einrichtungen aus dem thüringischen und sächsischen Vogtland sowie dem Saale-Orla-Kreis, also aus dem Geschäftsgebiet der Bank. Zehn von ihnen bekommen nun ein Hochbeet. Diese sollen im Frühjahr 2022 an die ausgewählten Einrichtungen verteilt werden.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Kleinsten in unserem Geschäftsgebiet unterstützen können. Ich persönlich bin sehr gespannt auf die leuchtenden Kinderaugen bei der ersten Ernte des angebauten Gemüses“, wird Andreas Hostalka, Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland-Saale-Orla, in der Pressemitteilung zitiert, in der die Sieger des besonderen Wettbewerbs bekannt gegeben werden.

Teilnahmeschluss für den Wettbewerb war Ende September. Mitmachen konnten alle Kindergärten mit gemeinnützigem Träger oder einem gemeinnützigem Förderverein im Geschäftsgebiet der Volksbank.

Die Bank will die Sieger auch noch individuell benachrichtigen oder hat es bereits getan.

Die Gewinner der Hochbeete sind diese Kindergärten:

„Kinderland“ in Reichenbach

„Gänseblümchen“ in Waltersdorf (Mohlsdorf-Teichwolframsdorf)

„Haus Kinderglück“ in Triebes

„Zwergenvilla“ in Adorf

„Sperkennest“ in Oelsnitz

„Burgspatzen“ in Ranis

„Kinderland“ in Pößneck

„Gänseblümchen“ in Neustadt an der Orla

„Zwergenparadies“ in Leutenberg

„Spatzennest“ in Linda