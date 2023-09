Hochbehälter in Tannendorf „in der Kur“

Greiz. An der Straße nach Obergrochlitz wird derzeit gebaut.

Der Hochbehälter in Tannendorf an der Straße nach Obergrochlitz befindet sich derzeit „in der Kur“. Wie der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg) mitteilt, wird die Anlage derzeit mit neuer Rohr- und Armaturentechnik ausgestattet und bis Ende 2023 in einen sogenannten Druckminderer umgerüstet.

In diesem Zusammenhang will man auch Teile des Gebäudes sanieren, aktuell decken Mitarbeiter des Fachbetriebs Marcel Neudeck das Dach neu. Im Vorfeld hatte man schon die Energie-Freileitungen in die Erde gelegt und Rohrleitungen im Außenbereich erneuert. Am Ende will man die Eingangstür, die Fenster und die Fassade noch neu streichen. Die Arbeiten im Rohrkeller inklusive der Neuausrüstung sind laut Taweg wetterunabhängig und sollen deswegen im Laufe der nächsten Wochen geschehen. Investiert werden rund 70.000 Euro, die bereits im Haushalt des Zweckverbandes eingestellt sind.

Hochbehälter ist fast 100 Jahre alt

Der Hochbehälter wurde laut Zweckverband im Jahr 1928 mit einem Speichervolumen von 250 Kubikmetern als Wasserwerk beziehungsweise Aufbereitungsanlage und anhängendem Speicher errichtet. Die Aufbereitung erfolgt mittels einer sogenannten Verdüsung, bei der unerwünschte Stoffe aus dem Rohrwasser durch Belüftung entfernt werden. Dabei wird das Wasser in einer Verdüsungsanlage versprüht, sodass Kohlensäure entweichen und Sauerstoff aufgenommen werden kann.

Der Schriftzug über dem Eingang des Gebäudes „Wasserwerk Greiz“ bezieht sich übrigens auf den ehemaligen Betreiber der Anlage: die Stadtwerke Greiz. Sie ist auch an anderen Gebäuden aus der Zeit zu finden.