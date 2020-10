Hochwasserschutz wird in Greiz vorangetrieben

Greiz. Während die Arbeiten in Dölau fast fertig sind, soll in Rothenthal noch bis 2021 gebaut werden, informiert die Thüringer Landgesellschaft.

Die Bauarbeiten zum Hochwasserschutz sind kaum übersehbar, obwohl das größte Projekt – der geplante Flutkanal – noch gar nicht gestartet wurde. Vor allem in Rothenthal und Dölau wird derzeit gearbeitet. Wir haben bei der Thüringer Landgesellschaft mbH nachgefragt, was der aktuelle Stand der Arbeiten ist. Sie führt die Hochwasserschutzprojekte im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz durch.

Rothental

„Bereits von Januar bis April 2020 wurde die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für aquatische Lebewesen als vorgezogener Teil dieses Projektes baulich umgesetzt“, teilt die Landgesellschaft mit. Das ehemalige Wehr Papierfabrik Greiz, das nicht genutzt wurde noch mit geltenden Wasserrechten belegt gewesen sei, wurde ersatzlos zurückgebaut. Die ökologische Aufwertung dieses Gewässerabschnitts habe man hier für circa 210.000 Euro erreicht, so die Landgesellschaft. Die Arbeiten führte die SP Bau GmbH Lengenfeld durch.

Die Straße in Rothenthal ist derzeit halbseitig gesperrt. Eine Vollsperrung soll es aber nicht geben. Foto: Tobias Schubert

Die aktuelle Baumaßnahme an der Bundesstraße 92 (Plauensche Straße) ist ein weiterer Teil dieses Projektes. Es dient dem Schutz des Gebiets vor HQ100-Ereignissen – ein Hochwasser von einer Stärke, die statistisch gesehen durchschnittlich alle 100 Jahre erreicht wird, so wie es 2013 war. Hierzu wird eine Hochwasserschutzwand zwischen Bundesstraße und Radweg errichtet, die beidseitig an den Brückenpfeiler der Bahnstrecke Gera–Greiz–Weischlitz anschließt. Die Wand soll bis zu 1,30 Meter hoch sein. Der Radweg soll in Richtung Innenstadt leicht umverlegt und eine Zufahrt zum Wasser für Unterhaltungsarbeiten hergestellt werden. Außerdem wird die Gründung des Bahnbrückenpfeilers ertüchtigt.

Der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg) schloss sich den Arbeiten mit Leitungsarbeiten an – das ist bereits abgeschlossen. Ein Binnenentwässerungssystem wird eingerichtet, das künftig unter der B 92 liegt und dafür sorgen soll, dass Starkniederschläge nicht zur Überflutung führen, da die Wand selbst den Oberflächenabfluss verhindern werde. Begonnen haben die Arbeiten im September, im Juni 2021 sollen sie voraussichtlich zu Ende sein. Mit Beginn der nächsten Woche sollen Mikropfähle zur Sicherung des Brückenbauwerks der Deutschen Bahn eingebaut werden. Die Straße ist halbseitig gesperrt, eine Vollsperrung soll es nicht geben. Das Gesamtvorhaben kostet rund 770.000 Euro und sichere auch die Erreichbarkeit von Dölau bei Extremereignissen ab. Mit der Umsetzung ist die WTU GmbH aus Weischlitz beauftragt.

Dölau

In Dölau arbeitet man daran, den Stadtteil vor Flutereignissen wie 2013 zu schützen und dem Gewässer mehr natürliche Überflutungsfläche zurückzugeben. Dabei sollen auch neue Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten entstehen.

Die fast abgeschlossene Baumaßnahme in Greiz-Dölau. Foto: Tobias Schubert

Die Baumaßnahmen unterteilen sich in die Sanierung des bestehenden Deiches – welcher an der B92-Brücke beginnt und auf circa 460 Metern in südlicher Richtung verläuft –, dem Deichneubau in rückverlegter Trasse in unmittelbarer Nähe von Dölau und dem Ersatzneubau der Liebigbrücke, so die Landgesellschaft. Derzeit laufe noch der Rückbau der alten Liebigbrücke. Die restlichen Maßnahmen seien zum größten Teil fertig, eine Ende der Bauarbeiten noch für 2020 anvisiert. Für die Leistungen zur Herstellung des Hochwasserschutzes und des Landschaftsbaus wurde die Bietergemeinschaft Bickhardt Bau Thüringen GmbH, für den Brücken-Ersatzneubau die Firma Umwelttechnik und Wasserbau GmbH aus Kahla beauftragt. Gesamtkosten: rund 7,5 Millionen Euro.

Die Maßnahmen sind Bestandteil der Thüringer Landesprogramme Hochwasserschutz 2016 bis 2021 und Gewässerschutz 2016 bis 2021 und trügen mit weiteren Projekten zur Verbesserung des Hochwasserschutzes entlang der Weißen Elster zwischen den Landesgrenzen Sachsen/Thüringen und Thüringen/Sachsen-Anhalt bei, erklärt die Landgesellschaft. Die Planung und Umsetzung wird maßgeblich aus Haushaltsmitteln des EFRE-Programms der Europäischen Union gefördert und finanziert.