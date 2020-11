Greiz. Am Mittwoch wird in den USA nicht nur mit Spannung auf die Wahlergebnisse geschaut, sondern auch der „National Candy Day“ gefeiert, also der nationale Süßigkeitentag, der wohl auf die Gemeinschaft der Konditoren zurückgeht. Aus diesem Anlass sprachen wir mit Diana Bernau von der Firma Herzgebäck in Kahmer, wo sie Süßes für besondere Anlässe herstellt.

Kannten Sie den „National Candy Day“? Ehrlich gesagt, nein. Wenn wir es gewusst hätten, hätten wir vielleicht etwas Spezielles angeboten. Aber die Menschen nehmen amerikanische Feiertage sehr unterschiedlich an. Halloween funktioniert zum Beispiel gut, andere Tage nicht so. Was ist Ihre Lieblingssüßigkeit? Weiße Schokolade, weil sie mir einfach schmeckt. Ich mochte sie schon, als ich fünf Jahre alt war, und es ist dabei geblieben. Wie hat die Corona-Pandemie Sie beeinflusst? Wir haben uns schon im Frühjahr deswegen besondere Aktionen überlegt, etwa zum Vater- oder zum Muttertag. Derzeit hoffen wir, dass wir das Weihnachtsgeschäft nutzen und beispielsweise Plätzchen und Schokolade anbieten können. Die kann man dann über unsere Facebook bestellen. Wenn es geht, liefern wir auch aus, ansonsten kann man es abholen. Das haben wir aber auch schon vor der Pandemie so gemacht. Leider können wir derzeit aber die ganzen geplanten Workshops nicht abhalten, was sehr schade ist.