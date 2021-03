Hoffnungsvolle Worte aus Greiz

Mit dem Virus leben müssen. Unter diesem Motto steht das neue Konzept des Landkreises Greiz zur Pandemie-Bewältigung. Das ist seit Wochen das ansatzweise Vernünftigste, was ich gehört habe. Und auch das Konzept, das Landrätin Matina Schweinsburg gemeinsam mit ihrem Team erarbeitet hat, klingt vernünftig. Gezielte Tests, die nahe an der Ursache von Infektionsherden bleiben sowie die Isolation Einzelner und deren Kontaktpersonen, statt ganze Einrichtungen zu schließen, klingen gut. Es ist wahrscheinlich das Beste, was man derzeit tun kann. Alles weiter geschlossen zu halten, ist kaum noch aushaltbar. Der Frust in der Bevölkerung steigt. Daher sind die Worte der Landrätin , die wenigstens ein bisschen nach Hoffnung auf Besserung klingen, dringend nötig gewesen. Ja, das Virus verschwindet nicht einfach. Das steht fest. Und es ist wandelbar, wie man sieht. Gezielt die Personen finden, die Corona verbreiten und sie isolieren. Das bringts. Dann kann auch der Einzelhandel wieder öffnen, der laut einer Berliner Studie genauso wenig wie die Gastronomie als Infektionstreiber verantwortlich ist. Zudem muss jetzt die Regierung liefern und endlich für genügend Impfstoff sorgen, indem etwa Pharmafirmen, die keine Lizenz für einen Impfstoff haben, diesen trotzdem produzieren dürfen oder gar müssen. So mein Vorschlag. Kann doch nicht sein, dass das Land der Dichter und Denker das nicht hinbekommt.