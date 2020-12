Hohenleuben: Ehrungen und Haushaltsdebatte

Blick auf das Rathaus in Hohenleuben.

Hohenleuben. Der Stadtrat kommt am Dienstag zu einer Sitzung kurz vor Weihnachten zusammen.

Am Dienstag, 22. Dezember, findet in Hohenleuben die fünfte Stadtratssitzung in diesem Jahr statt. Um 19.30 Uhr treffen sich die Ratsmitglieder im Reußischen Hof.

Auf der Tagesordnung steht nach der Bürgerfragestunde ein Beschluss für außer- und überplanmäßige Ausgaben an, bevor die Hohenleubener die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr anpassen wollen.

Im Anschluss wollen die Stadträte eine Tradition wahren und Bürger der Stadt für ihr ehrenamtliches Engagement ehren. Zudem soll der Haushalt für das kommende Jahr beschlossen werden.