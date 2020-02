Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hohenleubener Karnevalisten öffnen Zirkuszelt

Manege frei hieß es am Sonnabend im Reußischen Hof in Hohenleuben. Denn die Narren vom Hohenleubener Carnevals Vereins (HCV) hatten sich die Zirkusthematik in diesem Jahr erwählt: Die diesjährige Saison steht unter dem Motto: „Ziert ein Kuss des Narren Mund, geht’s beim Zierkuss wieder rund“. Dementsprechend war auch die Bühne im Veranstaltungshaus bunt als Zirkusmanege geschmückt.

Bei ihrer ersten Prunksitzung präsentieren die Narren nun vor zahlreichen Zuschauern, was sie in den vergangenen Wochen und Monaten organisiert und vorbereitet hatten. Über mehrere Stunden war eine große Vielfalt verschiedenster Programmpunkte zu sehen. Von den akrobatischen Vorführungen in den Tänzen der verschiedenen Gruppen über gespielte Witze und Sketche bis hin zu den obligatorischen Büttenreden unterhielten die Hohenleubener Narren mit ihrem Können ihre Gäste. Die Jüngsten von der Kindergruppe ernteten dabei genauso viel Anerkennung wie etwa die der jugendlichen oder erwachsenen Vereinsmitglieder. Der zehnjährige "Franz von Reichenfels" erhielt wieder viel Applaus für seine Büttenrede. Foto: Tobias Schubert Zum Höhepunkt avancierte neben den verschiedenen Tanzvorführungen vor allem wieder die Büttenrede des inzwischen zehnjährigen „Franz von Reichenfels“, der mit vier Jahren zum ersten Mal auf der HCV-Bühne gestanden hatte. Als Zirkusdirektor verkleidet, mit viel Witz und unter viel Applaus vom Publikum berichtete er in einem Text von HCV-Mitglied Marion Funke vor, in dem Franz von seinem Alltag und dem seiner Eltern berichtete. Doch auch die anderen Programmpunkte wussten zu überzeugen und der laute Applaus belohnte die HCV-Mitglieder für die vielen Stunden, die sie in der Vergangenheit in die Show gesteckt hatten. Zudem hatten sich die Gäste natürlich nicht lumpen lassen und steckten selbst zumeist in den fantasievollsten Kostümen, die sehr zur Atmosphäre beitrugen. Wer die Aufführungen am Sonnabend verpasst hat, hat noch mehrfach die Chance, sie nachzuholen. Die zweite Prunksitzung ist zwar schon ausverkauft, für den 21. und 22. Februar wird aber noch zur dritten und vierten Prunksitzung eingeladen, wiederum im Reußischen Hof.