Hohenölsen: Gestohlener Citroen-Transporter gesucht

Hohenölsen. Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei melden.

Die Ermittlungen zum Diebstahl eines Citroen-Transporters hat die Kripo Gera übernommen. Demnach gelangten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 1. und 3. Oktober auf das Gelände eines Autohauses in Höhenölsen (Siedlung) und stahlen den dort abgestellten und zum Verkauf angebotenen Citroen-Jumper, heißt es in einer Polizeimeldung.

Mit dem Fahrzeug flüchteten sie im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Kripo Gera sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Dieben oder gar zum Verbleib des weißen Transporters mit Doppelkabine geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden.

