Hoher Schaden nach jugendlichem Leichtsinn - In Tankstelle eingebrochen

Greiz. Die Meldungen der Polizei für den Kreis Greiz.

Jugendlicher Leichtsinn führt zu Unfall

Samstagmorgen kam es in der Adelheidstraße in Greiz, zwischen Turnerstraße und Baustelle, zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 15-Jähriger schnappte sich den Fahrzeugschlüssel vom Daimler des Stiefvaters. Ohne gültiger Fahrerlaubnis startete er das Automatikfahrzeug und gab Gas. Dabei fuhr er einmal quer über die Fahrbahn, auf den Bordstein und kam in der Zaunumfriedung einer Tiefbaufirma zum Stehen. Der Jugendliche blieb glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstand sehr hoher Sachschaden, sodass dieser abgeschleppt werden musste.

Einbruch in Tankstelle

Sonntag kam es gegen 2.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Straße "Morgensonne" in Braunichswalde. Der oder die unbekannten Täter gelangten gewaltsam durch die Haupteingangstür ins Gebäudeinnere. Hier wurde nach ersten Erkenntnissen eine unbestimmte Menge an Zigaretten entwendet. Im Anschluss verschwanden die Täter in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Greiz sowie die Kriminalpolizei in Gera entgegen.

