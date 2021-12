Holperpisten nicht vergessen

Ingo Eckardt zum Straßenbau im Landkreis Greiz.

Es ist auffällig: Viele Straßenbaumaßnahmen in Ostthüringen finden derzeit vor allem an überregional bedeutsamen Verbindungen statt – an Autobahnen und Bundesstraßen. Natürlich sind Baustellen hier auch augenfälliger, weil viel mehr Menschen davon Wind bekommen, wenn sie zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Besuch lieber Freunde und Verwandter in der Adventszeit fahren.

Dennoch sollte man immer auch darauf schauen, wie die kleinen Landstraßen und die vielen innerörtlichen Verbindungsstraßen beschaffen sind. Wenn eine Region attraktiv für Besucher und vor allem junge Leute, die sich ansiedeln möchten, werden will, dann muss die Infrastruktur passen.

Dazu gehört natürlich mehr als nur intakte Straßen und Fußwege. Aber dennoch sind diese auch ein Zeichen, wie es um Finanzkraft und Willen einer Kommune bestellt ist, den fleißigen Steuerzahlern eine funktionierende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Noch augenfälliger wird diese Frage freilich bei zwei anderen bewegenden Themen unserer Zeit. Beim Breitbandausbau, der sich nach wie vor nur im Schneckentempo flächendeckend in Ostthüringen ausbreitet und bei der Anbindung des ländlichen Raumes an den öffentlichen Personennahverkehr, für den es funktionierende, nachhaltige Konzepte braucht.