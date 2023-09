Holzstapel in Zeulenroda steht in Flammen

Zeulenroda. Wie es zum Brandausbruch kam, ist derzeit noch unbekannt. Die Kripo ermittelt und sucht nach Zeugen.

Feuerwehr und Polizei rückten am Freitag, kurz nach Mitternacht, zum Brand eines Holzstapels am Kleinwolschendorfer Platz aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein größerer Holzhaufen von etwa 50 Metern Länge und fünf Metern Höhe in Brand.

Ein Übergreifen auf den benachbarten Garagenkomplex sowie den Wald konnte durch das schnelle Eingreifen verhindert werden. Aufgrund der knappen Wasserversorgung vor Ort mussten Tanklöschfahrzeuge pendeln. Personen wurden zum Glück nicht verletzt, der Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Neben den Wehren aus Zeulenroda, Triebes, Langenwolschendorf, Auma und Pahren unterstützte auch die Drohneneinheit Hohenleuben die Löscharbeiten, die bis 6.30 Uhr andauerten. Wie es zum Brandausbruch kam, ist unbekannt. Die Kripo in Gera ermittelt und sucht nach Zeugen.