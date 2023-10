Hospizdienst in Greiz bekommt Geldspende von Slycare

<p/> Die Geschäftsführerin der Firma Slycare, Manja Kollaschek (rechts) mit Gilbert Hämmerle nutzte am Wochenende die Gelegenheit, bei einer Benefizwanderung eine Spende für den Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst an Jeannette Reinhold zu übergeben.

Greiz. Deshalb hat die Greizer Firma Slycare Geld für den Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst gespendet.

Der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst des Diakonievereins Carolinenfeld in Greiz arbeitet mit Schwerkranken, Trauernden und deren Angehörigen. Der Beratungsdienst hilft Menschen, mit schwierigen und scheinbar ausweglosen Situationen und Schicksalsschlägen, umgehen zu lernen.

Kürzlich spendete die Greizer Firma Slycare 300 Euro für den Beratungsdienst. „Dieses Thema liegt uns sehr am Herzen“, sagte die Geschäftsführerin von Slycare, Manja Kollaschek. Sie selbst habe eine sterbende nahe Angehörige auf ihrem schweren Weg begleitet. „Ich weiß wie schwer das ist und dass es für diesen Weg kaum Hilfestellung von außen gibt. Es ist gut, dass es den Hospizdienst gibt. Das wollen wir unterstützen“, sagte sie. Der Tod gehöre zum Leben, sei aber immer noch tabubehaftet. „Jeannette Reinhold hilft mit ihrer Arbeit, über den Tod, das Schicksal und das Leben besser sprechen zu können.“

Manja Kollaschek betonte, was für eine Leistung es sei, diese Arbeit zu machen. „Ich weiß, dass viele Ehrenamtliche dafür in ihrer Freizeit mitwirken. Das muss unbedingt unterstützt werden.“ Gerade wenn Angehörige einen Sterbenden zu Hause begleiten würden, bräuchten sie ab und an Zeit zum „Durchschaufen.“ Deshalb sei die Arbeit des Dienstes so wichtig.

Manja Kollaschek nutzte die Gelegenheit der Benefizwanderung am Wochenende, um den symbolischen Scheck zu übergeben und wanderte mit ihrem Partner Gilbert Hämmerle die Stadtrunde mit.

Jeannette Reinhold vom Hospiz- und Palliativberatungsdienst nahm den Scheck dankend entgegen. „Das Geld werden wir hauptsächlich für das Angebot unserer Kunsttherapeutin für Schwerkranke oder Trauernde nutzen“, sagte sie.

Die Firma Slycare hat sich mit ihren Angeboten auf die Wundbehandlung spezialisiert.