Hund Spike wird in Greiz vermisst

Hund Spike ist am Donnerstag, dem 21. April, aus der Obhut des Tierheimes Ostthüringen in Greiz Sachswitz entlaufen. Sein Herrchen bittet nun um Hinweise zum Verbleib. Spike ist circa 45 Zentimeter groß, hat schwarzes Fell trägt ein rotes Geschirr verhält sich gegenüber Menschen stets freundlich. Er lässt sich gern streicheln, so dass er ohne Gefahr festgehalten werden kann. Hinweise werden vom Eigentümer an die Rufnummer 0172/3 48 03 35 erbeten. Eine Belohnung ist dem Finder versprochen.“