Die Musiker der Vogtland-Philharmonie, die Sänger des Kantatenchors und die Solisten bei der Aufführung des Weihnachtsoratoriums in der Marienkirche in Greiz

Weihnachtsoratorium in Greiz Hunderte Greizer bei besonderem Konzert in der Stadtkirche

Greiz Das Weihnachtsoratorium, das in Greiz aufgeführt wurde, gilt als sehr anspruchsvoll. Und dann werden auch noch die Sänger krank.

Eine großartige Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach erlebten etwa 500 Besucher am Sonntagabend in der Greizer Stadtkirche „St. Marien“.

Die Leitung für dieses besondere und anspruchsvolle Konzert hatte der Greizer Kantor Ralf Stiller, Aufführende waren der Kantatenchor, die Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach und die Solisten Marlen Bieber (Alt), Clara-Sophie Rohleder (Sopran), Gregor Reinhold (Tenor), Felix Rohleder (Bass), Andreas Strobelt (Orgel).

„Da krankheitsbedingt mehrere Sänger des Kantatenchors nicht mitsingen konnten, war ich dennoch sehr froh, dass wir so eine gute Leistung zustande gebracht haben“, freute sich Kantor Stiller am Ende. „Das war auch für mich ein Geschenk, da sich wieder gezeigt hat, dass sich die intensive Chorarbeit und Stimmbildung in den Proben auszahlt. Zum Tenor-Solisten muss noch gesagt werden, dass er in Leipzig studiert und seine Partie zum ersten Male gesungen hat, also seine Premiere mit dieser schwierigen Partie meisterte“, sagte er weiter.