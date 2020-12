Ich bin kein Politiker. Und nach dem Besuch der letzten Stadtratssitzung bin ich mir sicher, ich würde gesundheitlich kaputtgehen – Magengeschwür, Herzinfarkt. Und bei so manchen Politikern im Greizer Stadtrat habe ich ja so wie so eher das Gefühl, sie müssten sich stetig etwas beweisen. Sich selbst, weniger für die Sache. Sie liefern zu allem einen Redebeitrag ab, Hauptsache man wird gesehen und gehört. Zum Beispiel verstand einer die Bürger , vielleicht auch seine Wähler nicht, weil diese die Erhöhung der Kitabeiträge in Ordnung finden und nennt Kitas als Alleinstellungsmerkmal einer Stadt. Das ist natürlich richtig, aber mal ehrlich, welche junge Familie, die sich irgendwo ansiedeln möchte, hinterfragt die Höhe der Kita-Gebühren? Das steht doch eher die Frage gibt es welche? Fährt ein Bus? Wo ist die Schule? Was kostet das Bauland? Gibt es kulturelle und sportliche Angebote? Wie hoch ist die Wohnungsmiete? Ich habe auch zwei Kinder und ja, sie gingen beide in die Kita und ja, ich kam nicht in den Genuss, dass ein oder wie jetzt zwei Kita-Jahre frei sind. Ich glaube schon, dass seit einigen Jahren für junge Familien viel getan wird.