„Ich fühle mich sauwohl in Greiz“: Chefdirigent Dorian Keilhack schätzt das Orchester

Dorian Keilhack (53) ist seit dieser Spielzeit Chefdirigent der Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach. Seine Karriere startete er als Pianist. Vor mehr als 20 Jahren entschied er sich, ans Dirigentenpult zu wechseln. Seine Heimat ist Erlangen.

Die Musik führte Sie unter anderem nach New York, Tirol, in die Schweiz und nun ins Vogtland. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Ich kenne das Orchester schon sieben Jahre. Wir haben bereits verschiedenste Programme zusammen gespielt und uns so schätzen und lieben gelernt. Nachdem ich im Herbst 2018 bei einem Sinfoniekonzert nebst kleiner Österreichtournee eingesprungen war, bekam ich einen Anruf von Intendant Stefan Fraas. Er fragte, ob ich mir vorstellen könnte, die Nachfolge von David Marlow anzutreten. Ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Und die Musiker auch. Ich muss sagen, ich fühle mich sauwohl in Greiz und Reichenbach. Es ist eine wunderbare Kooperation.

Ihre erste Spielzeit fällt in die Corona-Krise. Was verkompliziert den Arbeitsalltag am meisten?

Die Unvorhersehbarkeit. Dass wir nie so ganz wissen, ob wir spielen können oder nicht. Bisher hatten wir großes Glück. Wir konnten von September bis Oktober alle geplanten Konzerte präsentieren. Natürlich erschweren auch die Abstandsregeln die Arbeit. Wenn die Soloflöte den Klarinettisten nicht hört und der Oboist die ersten Geigen nicht, dann ist das ein Problem. Aber das hat sich inzwischen sehr gut eingespielt. Goethe hatte verdammt recht, als er sagte: „Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“

Gesetzt den Fall, Sie können ab Dezember wieder spielen, auf welche Konzerte freuen Sie sich besonders?

Auf unser Programm „Happy Birthday, Ludwig van Beethoven“. Ich werde das Konzert vom Klavier aus leiten. Dass ein Dirigent auch zugleich Solist ist, ist ein Novum für das Orchester. Für mich ist Beethoven einer der wichtigsten Komponisten. Wir werden sicherlich in meiner Zeit alle Beethoven-Sinfonien spielen. Im Weihnachtskonzert soll zudem Schuberts Fünfte Sinfonie erklingen. Das Programm fürs kommende Jahr planen wir gerade noch.

Dorian Keilhack. Foto: Karoline Glasow

Sie stammen aus einer Musikerfamilie. Stand für Sie von klein auf fest, dass auch Sie Ihr Geld einmal mit Musik verdienen wollen?

Den Wunsch, Dirigent zu werden, hatte ich schon mit drei Jahren: Meine Eltern hatten damals ein Haus gebaut. Um das zu finanzieren, hat mein Vater eine Blaskapelle übernommen. Es gibt noch ein Video, wie ich beim Kirchweihfest auf einem Bierfass stehend diese Blaskapelle dirigiere. Ein weiteres Schlüsselerlebnis war für mich Anne-Sophie Mutters Finalkonzert bei „Jugend musiziert“ in Erlangen. Ich war damals fünf, sie zehn. Ich war von ihren Zigeunerweisen so fasziniert, dass ich von da an auch Musiker werden wollte. Damals fing ich mit dem Klavierspiel an. Später studierte ich dann Dirigieren und Klavier.

Wieso haben Sie Ihre Solokarriere als Pianist aufgegeben?

Das Klavierspiel ist ein sehr einsamer Beruf. Man kommt nicht unter Menschen. Es ist fast, als würde man in einem Kloster leben. Man muss üben wie ein Berserker.

Sie waren 13 Jahre lang an den verschiedensten Opernhäusern engagiert, unter anderem in Innsbruck und Erfurt. Fehlt Ihnen in Greiz und Reichenbach nicht das Musiktheater?

An sich schon. Aber Opernhäuser können durchaus Schlangengruben sein. Die Befindlichkeiten der Sänger, die Streitigkeiten zwischen Intendant und Chefdirigent... - das war nicht mehr meine Welt.

Sie sind auch ein Spezialist für Neue Musik. Wird künftig mehr davon zu hören sein?

Perspektivisch sicherlich. Wir haben beispielsweise vor, eine CD mit einem Violinkonzert von Eberhard Klemmstein aufzunehmen. Der Komponist wird im nächsten Jahr 80 Jahre alt.