Greiz. Mit seinem Programm will der Tenor Björn Casapietra auch gegen den Hass in der Welt und in Deutschland kämpfen.

„Ich habe mit Greiz noch eine Rechnung offen“

„Ich habe mit Greiz noch eine Rechnung offen“, erklärt der Tenor Björn Casapietra, warum er nach einiger Zeit auch der Park- und Schlossstadt auf einer Tournee wieder einen Besuch abstattet. Doch den Ärger, auf den er anspielt, hatte er nicht mit der Stadt oder ihren Einwohnern, sondern mit sich selbst: „Ich hatte dort vor vielen Jahren mal ein Konzert und war damals sehr erkältet. Das Konzert war in Ordnung aber ich bin heute ein anderer Sänger. Viel souveräner und meine Stimme funktioniert endlich so, wie ich es mir immer vorgestellt hatte“, meint er.

Dazu komme, dass er eine ganz besondere Beziehung zu Greiz habe und sie schon seit vielen Jahre kenne: „Kurz nach der Wende hatte ich eine Freundin, die aus Greiz kam. Wir waren natürlich noch blutjung. Und die Sache war nicht sehr lang. Aber sie war intensiv. Sie besuchte mich in Berlin und ab und an besuchte ich sie in Greiz.“ Das seien bis heute schöne Erinnerungen für ihn und er habe sich damals auch ein kleines bisschen in Greiz verliebt. Deswegen wolle er nun alles geben, um das Greizer Publikum nicht nur zu begeistern, sondern um es zu „erobern“. „Ich möchte ein Konzert singen, dass niemand mehr vergisst“.

Mit im Gepäck hat der Tenor für seinen Auftritt in Greiz „das schönste Weihnachtsprogramm, dass wir jemals hatten“, verspricht er und zählt einige Titelbeispiele auf: „Das Ave Maria von Franz Schubert, das immer wieder so viele Menschen so tief berührt. Tochter Zion, ein Lied, dass die Nazis verboten haben, der DDR-Klassiker Sind die Lichter angezündet, schottische, französische, italienische Weihnachtslieder. Das berührende Hallelujah von Leonard Cohen, ein jüdisches Volkslied, Jingle Bells, Stille Nacht, Feliz Navidad oder mein absolutes Lieblingslied: Still, still, still, weil’s Kindlein schlafen will. Ich habe mir Mühe gegeben, die schönsten Weihnachtslieder die es auf dieser Welt gibt zusammenzutragen.“

Doch wolle noch mehr mit seinen Weihnachtskonzerten erreichen. Denn gerade zur Zeit des Fests der Liebe erlebe er in Deutschland immer mehr das Gegenteil. Doch: „Was hat uns die letzten 75 Jahre stark gemacht? Hass und Hetze? Oder Liebe, Menschlichkeit, Empathie, Solidarität?“Gerade die Weihnachtskonzerte nutze er derzeit für die Botschaft, dies nicht zu vergessen.

Er sei nicht bereit, sich sein Deutschland kaputt machen zu lassen, von „Hass gegen Minderheiten oder Rassismus“, den er selbst wegen seines Namens schon erlebt habe. Dabei sei Deutschland seine Heimat. „Ich bin in Italien geboren, aber in der DDR in den Kindergarten gegangen. Ich bin in der DDR zur Schule gegangen. Ich habe 1989 sogar mitdemonstriert in Berlin: ‘Wir sind ein Volk’. Und ich möchte im Jahre 2019 keine Angst in meinem eigenen Heimatland haben müssen“, wird er deutlich. Den Stolz, den er auf das Deutschland der Nachkriegszeit habe und darauf, dass es aus Ruinen wieder aufgebaut wurde, wolle er sich nicht kaputt machen lassen.

Das Konzert mit dem Tenor, der vom Pianisten Peter Forster begleitet wird, findet am Sonntag, 8. Dezember, ab 17 Uhr in der Vogtlandhalle statt. Tickets gibt es in der Vogtlandhalle unter der Telefonnummer 03661/62 880.