Uwe Großer, Kirchenmusiker im Kirchenkreis Greiz, über Tage, die für Spannungen sorgen.

Denk an deinen Schöpfer in deinen frühen Jahren, ehe die Tage der Krankheit kommen und die Jahre dich erreichen, von denen du sagen wirst: Ich mag sie nicht! (…)“ – So begann am vergangenen Sonntag das zu predigende Bibelwort im evangelischen Gottesdienst.

Viele Stunden ist die Begegnung mit diesen Sätzen nun schon her und ein kleines Bruchstück lässt mich nicht mehr los. „Ehe die Tage kommen (…) und die Jahre dich erreichen, von denen du sagen wirst: Ich mag sie nicht!“

Es gibt bei mir immer wieder Tage, wo ich innerlich seufze und feststelle: Das ist nicht mein Tag beziehungsweise ich mag ihn nicht! Manchmal mag ich den Tag nicht, weil das, was ich zu tun und zu gestalten habe, mir nicht leicht von der Hand geht. Weil an zu viel zu denken ist und die verschiedenen Termine im Kalender zu dicht aufeinander folgen.

Manchmal jedoch gibt es noch ganz andere Gründe, den Tag nicht zu mögen. Wenn mir zu viele fertige und feste Meinungen entgegengekommen sind.

Wenn das Smartphone mir die Welt der Filterblasen und Echo-Kammern nahebringt. Wenn in Gespräch und Diskussion sofort glasklare Lösungen für alle derzeitigen Probleme auf dem Tisch liegen und kritische Rückfragen beim Gegenüber ins Leere laufen. Diese Tage mag ich gar nicht!

Denn ich erfahre unsere Welt als so weit und bunt, als so vernetzt und gegenseitig abhängig, als so unberechenbar und verletzlich, dass mir mein kleiner Horizont und mein schmales Wissen oft nicht helfen, zu einem abschließenden Urteil oder einer sauberen Bewertung zu kommen.

Mir persönlich gelingt es nicht, zu den komplexen Themen unserer Zeit sofort einfache und tragfähige Antworten zu finden.

Tage und Stunden, die diese Spannung zwischen mir, meinem Umfeld und der großen Welt aufzeigen, haben es ganz schön ins sich und manchmal muss ich sagen: Ich mag sie nicht!

Dann falte ich die Hände, bete und ersuche Gott, den Geber aller guten Gaben um seine Hilfe.