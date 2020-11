Waldhaus. Forstwirtschaftsmeister Alexander Fritz verkauft am Sonnabend im Waldhaus Schmuck- und Deckreisig

Es ist noch nicht ganz 11 Uhr am Sonnabend, als das Verkaufsgelände in Waldhaus Nummer 7 auf dem Forstbetriebshof des Thüringer Forstamtes Weida wie leer gefegt wirkt. In der Lagerhalle liegen noch vereinzelte Kiefernäste und kleine Reisigreste. Auf dem Kassentisch stehen noch zwei große Baumscheiben mit eingeschnitztem Stern.