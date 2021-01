Idee, die Schule machen kann

Tobias Schubert über Innovation in der „Provinz“

Das Coffee Cup Paper oder Kaffeebecherpapier, das gemeinsam mit der Papierfabrik in Greiz entwickelt wurde, zeigt erneut, dass es keine Leuchtturmstädte braucht, um innovativ zu sein und Projekte anzustoßen, die weltweit Schule machen könnten und sollten. Das geht auch aus der „Provinz“, wenn man bereit ist, neue Wege zu gehen und Dinge einfach auch einmal auszuprobieren.

Das Papier ist in meinen Augen, dass was neudeutsch als eine Win-Win-Situation bezeichnet wird, etwas also, von dem alle Seiten profitieren. Die Systemgastronomen bekommen ihren Müll los und sparen noch Geld, weil sie die Becher nicht verbrennen müssen. Die Papierfabrik und ihre Partner bekommen einen neuen Rohstoff, aus dem ein hochwertiges Papier hergestellt und natürlich für den wirtschaftlichen Gewinn verkauft wird. Und die Umwelt wird auch noch geschont, weil Müllberge schrumpfen und anstatt dessen etwa Neues entsteht.

Zugleich ist das Projekt auch ein Beweis, dass Netzwerken nicht nur ein Modewort ist, auch wenn es oft so scheint. Ohne dass sich die drei Kooperationspartner mit ihren jeweiligen Kompetenzen zusammenfanden, hätte es die Aktion wahrscheinlich nicht gegeben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es bisher noch keine Versuche in diese Richtung gab oder sie in irgendwelchen Schubladen verstaubten.

Nun steht nur zu hoffen, dass die Idee nicht im Anfangsstadium hängen bleibt, sondern dass sich weitere Partner finden. Schließlich nützt das ganze Projekt nichts, wenn nicht genug Becher zusammenkommen. Natürlich müssen dafür auch die Restaurants wieder öffnen. Die Kapazitäten, das Vorhaben europa- oder sogar weltweit umzusetzen seien jedenfalls vorhanden, sagen die Beteiligten.