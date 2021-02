Ideen machen Welt schöner

Wer hätte das gedacht, dass es im beschaulichen Greiz so eine Attraktion gibt? Der Gas- und Wasserinstallateur René Berger widmet sich mit ganzer Leidenschaft der Kunstspenglerei. Ursprünglich handelt es sich beim Spengeln um ein altes Handwerk des Blechschmiedens. Der Begriff Spengeln kommt von dem Wort Spange und ist somit vom einem Produkt des Blechschmieds abgeleitet. Ein Spengler stellte aus schwarzen, weißen und gelben Blechen Gebrauchsgegenstände wie Flaschen, Gießkannen, Laternen und Hausrat, wie Reibeisen und Dosen her. Ein weiteres Arbeitsfeld des Spenglers waren Turm- und Dacheindeckungen mit Kupfer und Bleiplatten. Das Blech wurde durch Schlagen, Walzen und Treiben in kaltem Zustand bearbeitet und durch Nieten, Bördeln oder Löten zusammengefügt. So steht es zu lesen auf der Internetseite des Klempnerhandwerks. René Berger hat seine Fertigkeiten in zwei Lehrgängen und im Selbststudium so weit verfeinert, dass unter seinen Händen zum Teil sehr filigrane Arbeiten entstehen. Manchmal verschwindet er am Wochenende stundenlang in seiner Werkstatt und sagt über sich: „Ich bin ein bissel verrückt.“ Menschen mit Leidenschaften und dem Kopf voller Ideen machen die Welt ein wenig schöner und bunter, finde ich. Und sie sind überall zu finden. Das ist gut so.