Illegale Schlachtabfall-Entsorgung im Landkreis Greiz: Veterinäramt reagiert

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Das Veterinär- und Lebensmittel-Überwachungsamt Greiz untersucht Fälle der illegalen Entsorgung von Schlachtabfällen. Es drohen hohe Strafen

Eine Polizeimeldung der eher ekligen Natur sorgte am Wochenende für Aufsehen. Am Waldesrand zwischen Pöllwitz und Wolfshain wurden Schlachtabfälle von mehreren Schafen gefunden – und am Ende auf Steuerzahlerkosten entsorgt.

„Gefühlt gibt es im Herbst jede Woche ein Fall“, zieht Heidrun Grimm die Augenbrauen genervt nach oben. Sie und ihre Mitarbeiter vom Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises sind immer wieder damit konfrontiert, dass Schaf- und Ziegenhalter die nicht nutzbaren Bestandteile ihrer Tiere in den Wald schmeißen.

Entsorgung nicht ganz billig

Hintergrund könnte sein, dass die Entsorgung der Schlachtabfälle eigentlich einen festgelegten, offiziellen Weg gehen muss – der wie so vieles in Deutschland mit durchaus erheblichen Kosten verbunden ist. Die in Elxleben sitzende Firma „SekAnim“ ist für die Entsorgung von Tierkörpern in Thüringen zuständig und genau an diese hätte sich der Besitzer der Schafe wenden müssen. Was die Entsorgung der Schlachtabfälle gekostet hätte, ist unklar. „Aber zwanzig Euro sind zwanzig Euro, die spart man sich gerne mal“, trägt die Kreisveterinärin die Lage mit Galgenhumor.

Die illegale Entsorgung im Wald ist ein echtes Ärgernis. Auch Jäger dürfen keine so genannten „Luderplätze“ zum Anlocken des Wildes mit tierischen Abfällen betreiben. „Das Kirren, also das Anlocken des Wildes zu Bejagung, darf nur mit pflanzlichen Futtermitteln erfolgen. Mit Schlachtabfällen ist dies wegen der Seuchengefahr dringend abzulehnen“, sagt die Fachfrau, die als einzige Ausnahme benennt, wenn ein Jäger sein geschossenes Wild vor Ort aufbricht. Dann darf er die Innereien im Wald belassen.

Gefahr der Keimausbreitung

Die Gefahr ist dennoch groß, wenn man Reste von Haustieren in den Wald einbringt. „Diese werden auf engem Raum gehalten und damit kann es sein, dass sich pathogene Keine aufbauen oder auch Parasiten in die Wildbahn gelangen“, befürchtet Heidrun Grimm. Durch Behandlung mit Antibiotika und antiparasitären Medikamenten entstünden dann auch bei Wildtieren Resistenzen und neue Erreger würden sich so ausbilden können.

Auch aus diesem Grund betreibe man im Veterinäramt auch Zoonose-Monitoring und finde in Tieren immer wieder resistente Keime. Zudem stehe die wilde Ablagerung derartiger Schlachtabfälle unter Strafe. Wer erwischt werde, sagt die Amtsleiterin muss mit bis zu fünfstelligen Bußgeldern rechnen.

Sie erwähnt auch, dass bei Hausschlachtu

Heidrun Grimm, Amtsleiterin des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes im Landratsamt Greiz Foto: Ingo Eckardt

ngen der Besitzer zwingend auch Fleischuntersuchungen durch einen Veterinär oder eine fachkundige Person vornehmen lassen muss.

Ohren der Schafe abgetrennt

Dass die illegalen Entsorger wussten, was sie da taten, macht die Leiterin des Veterinäramtes an einer augenfälligen Tatsache fest: „Unsere Kollegin wurde gerufen und hat die Schlachtabfälle, darunter Schafköpfe ohne Ohren, eingesammelt. Die Ohren der Schafe wurden entfernt, um eine Rückverfolgung der Ohrmarken zu vermeiden.“

Der Landkreis müsse das dann ersatzweise auf Steuerzahlerkosten entsorgen. Das gelte auch für die Kaninchentonnen, die man vor einigen in den Kommunen aufgestellt habe. Seit November 2021 gäbe es auch Sammelplätze für Wildschweinaufbruch – deren Entsorgungskosten trage aber der Freistaat, weil es hier um die Bekämpfung der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest gehe. „In diesen Sammelbehältern verschwindet nach unseren Erkenntnissen auch einiges anderes – aber das ist nicht ganz so dramatisch, wie die Abfälle im Wald zu entsorgen“, schätzt Heidrun Grimm ein. Denn bei der illegalen Entsorgung in der Natur sei oft nicht nachvollziehbar, woher die Fleischreste kommen. Stammten diese aus Tierseuchengebieten wäre dies hoch gefährlich für alle Tierbestände.

Das sind die Regeln für Schlachtabfälle

Die Entsorgung von nicht verwertbaren Schlachtresten oder so genannten „gefallenen Tieren“ (also verstorbenen Tieren) ist gesetzlich geregelt. Auf der Internetseite des Thüringer Verbraucherschutzministeriums finden sich dazu die konkreten Richtlinien.

Generell müssen die genannten Abfälle in einer professionellen Tierkörperbeseitigung entsorgt werden, um die Gefahr von Seuchen und die Einschleppung von Keimen in Tierbestände zu verhindern.

Wer in der Natur illegal entsorgte Schlachtabfälle findet, sollte die Polizei oder die jeweilige Gemeinde informieren. Über diese wird dann das Veterinäramt im Landratsamt eingeschaltet, das eine professionelle Entsorgung anordnet und in die Wege leitet. in Thüringen ist die Firma Secanim Elxleben damit betraut.